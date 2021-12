Sul palco del Besostri il gospel di Sherrita Duran

Sabato 11 dicembre la musica gospel è protagonista al teatro Besostri di Mede. Alle ore 21 si esibirà Sherrita Duran, cantante americana residente a Pavia, capace di misurarsi con un repertorio vastissimo: dalla lirica al pop, dal gospel al jazz, dal blues al musical.

La voce di Sherrita stupisce e rapisce l’ascoltatore al punto che il critico musicale Mario Luzzatto Fegiz l’ha definita ‘’Un soprano acrobatico, una forza della natura capace di unire il bel canto alla musica black’’. Nata e cresciuta a Fresno (California), Sherrita si trasferisce molto presto a Los Angeles dove nel 1992, quando la sua carriera artistica è già avviata, si laurea in Opera Lirica, Musica e Arti Vocali presso l’Università South California.

In vista del Natale, l’artista sarà accompagnata da quattro coriste e da un trio formato da pianoforte, basso e batteria. Voci e musica si uniranno in un’armonia da brividi per interpretare canzoni che toccano il cuore: da “Amazing Grace” a “When the Saints Go Marching In”, dai brani che più evocano il Natale, quali “White Christmas”, “Jingle Bells” e “Santa Claus Is Coming To Town” fino ai grandi classici del genere gospel come “This Little Light of Mine” e “Amen”.

Il teatro Besostri

I biglietti si possono acquistare o prenotare direttamente in teatro sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.

Altro appuntamento da non perdere domenica alle 21 “Regaliamoci la musica”, il concerto di Natale

che il corpo bandistico “Città di Mede”, col patrocinio del Comune, ha in programma nella chiesa parrocchiale dei Santi Marziano e Martino. Saranno presenti 20 musicisti del gruppo, diretti da due giovani, il trombettista Luca Correzzola e il sassofonista Ivan Greguoldo, Oltre al cantante Maurizio Nava parteciperanno anche due elementi della banda di Acqui Terme, il direttore Alessandro Bardella e il presidente Sergio Bonelli. «Ringraziamo il parroco don Renato Passoni - spiega Luca Correzzola - e l’assessore alla cultura Patrizia Cei».