"Lulù e la magia del Natale": in Cavallerizza uno spettacolo dolce e poetico per bambini

Uno spettacolo comico, dolce e poetico per risvegliare nei bambini il senso del vero del Natale esaltando il valore della famiglia, dell’amicizia e della generosità. Si intitola LULU’ E LA MAGIA DI NATALE! e andrà in scena domenica 19 dicembre alla Cavallerizza del Castello Sforzesco di Vigevano con entrata da via Rocca Vecchia.

Inizio spettacolo alle ore 16,30 ma la struttura sarà aperta dalle ore 15,45 per permettere l’entrata e il controllo graduale di tutti gli spettatori. Età consigliata: 3-10 anni. Prezzo biglietto euro 3,00 per posti a sedere numerati. Ingresso gratuito per under 2 anni da richiedere a info@promoterpv.it





LA TRAMA

Mancano due giorni a Natale e Lulù non pensa ad altro che ai regali che Babbo Natale le porterà! Lulù è una bambina allegra e giocherellona, sempre in movimento, con mille idee e mille cose da fare. Non ha sorelle, né fratelli e i suoi genitori sono sempre impegnati al lavoro e così a tenerle compagnia c’è Kikì, un orsetto di peluches che tratta come fosse vivo in carne e ossa. Il Natale è alle porte e Lulù sta aspettando il rientro dei suoi genitori e nell’attesa decide di scrivere la letterina a Babbo Natale, un elenco infinito di regali da chiedere.

Intanto il tempo passa e anche questa sera Lulù dovrà mangiare da sola! Ma questa volta si arrabbia tanto, tantissimo e neppure l’idea di avere tanti giochi riesce a consolarla. E così decide di andarsene via da casa! Saluta il suo orsetto Kikì rassicurandolo che non appena trovato il luogo più bello dove stare tornerà a prenderlo, ed esce di casa. Cammina, cammina si allontana sempre più da casa. Lulù si trova a superare mille ostacoli, ha fame e sete ma soprattutto si sente tanto sola. Arriva la notte e il freddo fa tremare tutto il suo corpicino ormai esausto dal lungo viaggio. Incontra altri animaletti grazie ai quali Lulù capirà quali sono i veri affetti.

Un cervo le dice che ha visto la sua mamma che disperata la cercava ovunque. Sente nel cuore che il suo unico e vero desiderio è quello di avere la sua mamma e il suo papà accanto e si pente di aver lasciato la sua casa! Tutto sembra ormai perduto, ma una voce la invita a proseguire alla ricerca della sua casa. Grazie all’aiuto di mille animaletti riesce a ritrovarla. Ma la sua mamma e il suo papà non sono in casa, stanno ancora vagando nella notte nella speranza di trovarla con il cuore gonfio di angoscia. Lulù è davvero tanto dispiaciuta, rilegge la letterina che ha scritto a Babbo Natale e la fa in mille pezzi. Ora sa bene che il suo più grande desiderio è quello di riabbracciare i suoi genitori.

PREVENDITE: Caffè del Corso corso Giuseppe Garibaldi 54 (tel. 334.8170991)

Orari biglietteria dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18,30 - sabato dalle 10,30 alle 12,30

INFO e PREVENDITA: info@promoterpv.it - 340.5334916

ULTIMI BIGLIETTI disponibili anche il giorno dell’evento presso la biglietteria in Cavallerizza dalle ore 15,30