San Silvestro tra musica e musical: all'Odeon l'ensemble Le Muse, al Fraschini la magia di “A Christmas Carol”

Avete già pensato a come trascorrere il veglione di Capodanno? Anche per quest'anno niente feste di piazza nè cenoni troppo affollati. Una alternativa simpatica è quella di passarlo in compagnia a teatro. Ecco le proposte delle realtà vicine.

MUSICHE DA OSCAR - CINEMA TEATRO ODEON VIGEVANO

Appuntamento con la grande musica per salutare il 2021 e iniziare il nuovo anno nel segno della bellezza. La proposta che il Cinema Teatro Odeon di Vigevano lancia per l’ultimo dell’anno (inizio ore 21,15) è di coniugare Cinema e Musica con un concerto incentrato sulle più belle colonne sonore di tutti i tempi. Ad eseguirle sarà il prestigioso Ensemble Le Muse. Ospite della serata il soprano Olga Angelillo che farà rivivere le magiche atmosfere delle indimenticate interpretazioni di Liza Minelli, Audrey Hepburn, Judy Garland. Siederà al pianoforte l’ideatore e creatore dell’Ensemble, il M° Andrea Albertini.

L'ENSEMBLE LE MUSE

Si ascolteranno originali rielaborazioni per violoncelli dei più famosi brani di Nino Rota, Ennio Morricone, Nicola Piovani, Henry Mancini con le colonne sonore di indimenticati film come Colazione da Tiffany, Mission, C’era una volta il West, Il Padrino, Il buono, il brutto, e il cattivo…



Durante il concerto il pubblico potrà seguire in sincrono sul grande schermo le proiezioni dei film la cui colonna sonora viene eseguita sul palco.

Ingresso € 25,00 comprensivo di spettacolo e rinfresco dolce finale con brindisi di mezzanotte. Prevendite presso l’Odeon. Info 348.1269711 - associazione@labarriera.it



A CHRISTMAS CAROL MUSICAL - TEATRO FRASCHINI PAVIA

L’incantevole e magico musical di Natale, liberamente tratto dal capolavoro di Charles Dickens, è l’offerta del Teatro Fraschini di Pavia per trascorrere insieme la serata di San Silvestro e il 1° gennaio. Dopo tre anni di clamorosi successi (oltre 70.000 spettatori in tutta Italia, 26.000 solo nell’ultimo tour 2019/2020, con 18 sold-out e 24 date) il musical “A Christmas Carol” di Compagnia Bit ritorna a grande richiesta.

Un grande musical Made in Italy con musiche, testi e arrangiamenti originali, rigorosamente cantato dal vivo, che trasforma in musica e gesto teatrale una storia intramontabile, capace di parlare al cuore di tutti. Lo spettacolo è scritto e diretto da Melina Pellicano, le liriche sono di Marco Caselle che ne ha curato, insieme a Stefano Lori, anche le musiche.

Sul palco un cast artistico di 20 elementi, effetti speciali, musiche originali, 150 costumi e imponenti scenografie.

Spettacoli: venerdì 31 dicembre ore 22,00 - sabato 1° gennaio ore 15,00 e 18,00.

BIGLIETTI on line https://teatrofraschini.vivaticket.it/

ALL THAT MUSICAL - TEATRO COCCIA NOVARA

Un evento che celebra grandi successi per l’ultimo dell’anno al Teatro Coccia di Novara.

Grease, La febbre del Sabato Sera, Moulin Rouge, A Chorus Line, Cabaret, Chicago, Notre Dame de Paris, Cats, The Phantom the Opera: i musical più belli di tutti i tempi sono protagonisti di questo spettacolo che propone, a ritmo incalzante, una brillante rassegna di splendidi medley.

Un’audizione, per cominciare, sulle note di A Chorus Line: il coreografo scandisce i passi, si provano le coreografie del musical, il cast è formato e lo spettacolo può avere inizio. Subito dopo la scenografia prende forma e lo show si realizza, dapprima con le melodie di Notre Dame de Paris e poi, indietro nel tempo, ai primi del ‘900, in uno scatenato can can, per assistere alla storia d’amore e di passione del musical Moulin Rouge. Buio in sala, è un’altra storia celebre che si racconta: The Phantom of the Opera e uno splendido ballo in maschera. Willkommen … ed è subito Cabaret! Poi eccoci all’ingresso del locale più famoso di Chicago, tra lo scintillio e le piume dei costumi. Un suggestivo cambio di luci e si vola negli anni ‘70, con tutto il cast in scena per rievocare “La febbre del sabato sera” e, per finire Grease - brillantina.

BIGLIETTI: https://biglietteria.fondazioneteatrococcia.it/home.aspx

GHOST IL MUSICAL - TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI MILANO

La sera del 31 dicembre il Teatro degli Arcimboldi di Milano propone Ghost, il musical spirato all’omonimo film cult della

Paramount con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. Romanticismo, thriller e commedia per una serata di Capodanno diversa dal solito cenone. Un musical senza tempo che commuove sulle note della bellissima colonna sonora con l’indimenticabile “Unchained Melody” dei The Righteous Brothers.



L’appassionante storia d’amore sarà in scena agli Arcimboldi dal 28 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.

BIGLIETTI QUI

PRETTY WOMAN IL MUSICAL - TEATRO NAZIONALE CHEBANCA MILANO

Il film con Richard Gere e Julia Roberts in versione musical, in calendario a Milano fino al 22 gennaio 2022, sarà in programma anche la sera di Capodanno al Teatro Nazionale CheBanca con uno spettacolo alle 21,15 per trascorrere la sera di San Silvestro in allegria e spensieratezza con una delle commedie romantiche più amate di sempre.

Trasposizione fedele del film vincitore di un Golden Globe per la migliore attrice protagonista (Julia Roberts), Pretty Woman - Il Musical conserva l’impianto narrativo del successo cinematografico arricchendosi di un’avvincente colonna sonora composta dalla leggenda del rock Bryan Adams e dell’indimenticabile successo mondiale “Oh, Pretty Woman” di Roy Orbison.

BIGLIETTI: https://teatronazionale.it/produzione/pretty-woman-il-musical/

ALE E FRANZ - TEATRO LIRICO GIORGIO GABER MILANO

La sera di San Silvestro, Ale e Franz saranno sul palcoscenico del Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano con lo spettacolo Comincium. Il duo comico italiano formato da Alessandro Besentini e Francesco Villa torna in teatro dopo il lungo periodo di stop causato dalla pandemia con uno show che è un inno al teatro e allo spettacolo per ripartire da dove eravamo rimasti, con tanta voglia di ridere e divertirsi insieme.

«Ricominciamo, con tanta voglia di incontrarvi nuovamente, col desiderio di divertirci e farvi divertire. Ricominciamo con uno spettacolo leggero, divertente, che scorre anche sulle note di una band d’eccezione, di grandi professionisti. Ricominciamo, perché senza dimenticare tutto ciò che abbiamo vissuto in questi due anni, abbiamo il desiderio di riprendere a sorridere. Abbiamo voglia di leggerezza. E allora, ripartiamo da dove eravamo rimasti ovvero dalla voglia di vedervi ridere. Riprendiamo quel cammino che negli ultimi venticinque anni ci ha permesso di raccontarvi le nostre storie, i nostri incontri; ci ha permesso di ridere innanzitutto di noi stessi, come davanti ad uno specchio, e ci ha aiutato a condividere, con voi, la nostra comicità. Siamo pronti. Mezza sala. Buio Comincium! … perché ci siete mancati tanto».

BIGLIETTI: https://teatroliricogiorgiogaber.it/produzione/ale-e-franz-comincium/