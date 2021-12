Il Concerto di Capodanno ci riporterà anche il balletto

L’Orchestra Città di Vigevano si prepara al secondo dei due eventi che la vedono protagonista all’interno della rassegna Natale Sotto la Torre, voluta dal Comune di Vigevano con il contributo di Fondazione Piacenza e Vigevano e Asm Energia.



Sabato primo gennaio, alle ore 17 presso la Cavallerizza del Castello, torna il tradizionale Concerto

di Capodanno che nel 2020, a causa della recrudescenza della pandemia era stato registrato e trasmesso in tv.

Un ritorno dal vivo in grande stile, quello del primo giorno dell’anno, per l’Orchestra Città di Vigevano

che sarà impegnata in un programma dedicato all’epoca romantica del balletto: il programma prevede infatti brani di Brahms, Cajkovskij, Ponchielli, Dvorak, Bizet, senza tralasciare i doverosi riferimenti ai classici viennesi dei fratelli Strauss.

Ad affiancare i musicisti – diretti come sempre dal maestro Andrea Raffanini – saranno per l’occasione i ballerini del Centro Sperimentale d’Arte che, con la regia e le coreografie di Marzia Guardamagna e Tiziana Fimiani, riporteranno la grande danza con orchestra sulla scena vigevanese.

Appuntamento il 1° gennaio alle 17 presso la Cavallerizza del Castello di Vigevano (ingresso da via Rocca Vecchia). Il costo del biglietto è di 10 euro ed è consigliata la prenotazione. Le prevendite

sono aperte sul sito www.orchestracittadivigevano.com.