Al Fraschini la comicità noir de "Il delitto di via dell'Orsina"

Andrée Ruth Shammah torna alla drammaturgia francese scegliendo una commedia brillantemente costruita da un gigante come Eugène Labiche, il padre nobile del vaudeville, maestro nella costruzione di equivoci e intrecci, vorticosi e irresistibili, che trascinano i personaggi in situazioni assurde e esilaranti.

La regista affida il ruolo dei due protagonisti, profondamente diversi l’uno dall’altro – uno ricco, nobile, elegante e l’altro rozzo, volgare, proletario – a due grandi interpreti del teatri e del cinema italiano, Massimo Dapporto e Antonello Fassari, accompagnati da un cast d’eccezione che vede la partecipazione di Antonio Cornacchione.

Due uomini si risvegliano nello stesso letto, con le mani sporche e le tasche piene di carbone. Non ricordano nulla di quanto accaduto la notte precedente dopo aver lasciato una festa. Da un giornale apprendono che una giovane carbonaia è morta quella notte e, tra una serie di malintesi ed equivoci, si fa strada la possibilità che i due abbiano commesso quell’efferato omicidio. I due protagonisti, per evitare di essere incolpati, si dimostreranno capaci del peggio: l'eliminazione di tutte le prove del loro crimine. Ma un'incredibile ed inaspettata svolta dell'ultimo momento fermerà l’assurda escalation omicida...

A livello drammaturgico Shammah interviene su diversi piani con una ricontestualizzazione dell’opera che non si limita alla sola trasposizione dei fatti in un’altra epoca - l’Italia prefascista - ma reinventa luoghi e personaggi nel rispetto della musicalità, della ritmicità e del significato dell’originale. Inoltre, dice la stessa regista, "Quello che è successo è che, appunto, si è intromessa la vita": mantenendo solida la struttura teatrale perfetta costruita da Labiche, ha inserito elementi presi da altre sue opere, incastrando temi, brevi scene e battute appartenenti ad altre sue commedie, per indagare ancora di più l’autore e creare uno spettacolo che presentasse al pubblico non una singola opera di Labiche, ma Labiche stesso.

Lo spettacolo andrà in scena:

venerdì 11 febbraio, ore 20.30

sabato 12 febbraio, ore 20.30

domenica 13 febbraio, ore 16.00

Biglietti in vendita sia online che presso la biglietteria fisica del Teatro, aperta dal lunedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00 (e un'ora prima di ogni spettacolo).