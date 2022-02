"Un tuffo nel passato", la mostra fotografica a Gambolò

Si intitola “Un tuffo nel passato” la mostra fotografica allestita dalla Confraternita Santa Maria di Gambolò nella chiesa di via Corbetta, in occasione dei festeggiamenti della “Madonna d’la Siriola (Candelora)”. Gli scatti ripercorrono le iniziative organizzate dal 1987 fino ai giorni nostri: «Con questi scorci temporali – spiegano gli organizzatori – la Confraternita di Santa Maria, vuole ringraziare le persone che hanno voluto dedicare parte della loro storia all’organizzare e dar vita a eventi o giornate da condividere assieme. Negli anni, molti hanno collaborato per la realizzazione di gite, eventi, feste, cene e con questa mostra vogliamo farvi rivivere quelle emozioni passate, o semplicemente donarvi un sorriso nel ricordare bei momenti trascorsi assieme. Non si dimenticano i luoghi e i santuari destinatari delle gite organizzate, i carri di Carnevale allestiti dall’equipe rionale, spendendo fatica e ore notturne per poter “costruire” il carro, i mercatini di Natale nati nel rione di Santa Maria, e i personaggi che hanno partecipato alla rievocazione del presepe vivente. Un ringraziamento speciale a Silvio De Bernardi e Tino Bonacasa».

La mostra rimarrà aperta per tutto il mese di febbraio: domenica e festivi dalle 9,30 alle 11, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17.