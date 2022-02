Mercatino benefico di hobbistica a Gambolò

Domenica 20 febbraio torna in piazza Cavour, a Gambolò, il mercatino di hobbistica e riuso, un’iniziativa a cura della Fondazione aiutiamoli a vivere, con il patrocinio del Comune. Dalle ore 8 alle 17 saranno presenti bancarelle che proporranno oggetti vintage e specialità regionali.

«Le offerte ricevute dagli espositori – fanno sapere gli organizzatori – saranno totalmente devolute all’associazione “Dona Un Sorriso Cerano” per il finanziamento del progetto “Di famiglia in famiglia” che prevede l’invio di aiuti umanitari in Bielorussia».