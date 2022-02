Scarpadoro: un mese al via!

Scatta il conto alla rovescia alla 15esima Scarpadoro, uno dei più importanti appuntamenti podistici del territorio, in programma a Vigevano domenica 27 marzo.

Dopo l’edizione ridotta che si è svolta nel maggio del 2021, la Scarpadoro torna a svolgersi in maniera quasi del tutto regolare: accanto alla mezza maratona competitiva di carattere nazionale, quest’anno si potranno disputare anche le due non competitive di 10,2k e 5 chilometri. Le iscrizioni sono aperte ed è possibile registrarsi unicamente online. Tutte le informazioni e i dettagli sono presenti sul sito www.scarpadoro.it.

La partenza di una passata edizione della Scarpadoro



ISCRIZIONI E PETTORALI

La manifestazione avrà numeri contingentanti. Nel dettaglio, i pettorali disponibili per la mezza maratona sono 1.000; 500 sono invece quelli riservati alla gara di 10,2 chilometri e 300 quelli della 5 chilometri. Ci si potrà iscrivere fino a venerdì 25 marzo per la mezza maratona, mentre le iscrizioni alle due non competitive potranno essere effettuate anche allo Stadio Comunale Dante Merlo nelle giornate di sabato 26 marzo (14-19) oppure direttamente domenica 27 marzo dalle 7.30 fino alle 8.45, salvo esaurimenti dei pettorali.

Non solo mezza maratona: ci saranno anche due non competitive di 10 e 5 chilometri



IL PERCORSO

Confermato il tradizionale percorso, che si snoda nel centro storico di Vigevano con i suggestivi passaggi nel Castello Sforzesco, Strada Coperta e Piazza Ducale, per poi proseguire in aperta campagna e nel Parco del Ticino, su strade chiuse al traffico e paesaggi verdi.

Il passaggio in piazza Ducale a Vigevano

ORARI PARTENZA

L’orario di partenza della mezza maratona è previsto attorno alle ore 9.15, mentre quello delle non competitive attorno alle 9.30.

Il percorso prosegue anche in aperta campagna

PRIMAVERA DELLA CORSA

Oltre alla Scarpadoro, tornano a Vigevano anche tutte le altre manifestazioni di promozione sportiva organizzate da Atletica Vigevano e dedicate al mondo della scuola, che daranno vita alla ‘Primavera della corsa”.

Si inizia giovedì 3 marzo con il “Trofeo Pino Pensa” dedicato alle scuole medie inferiori e superiori, si prosegue sabato 19 marzo con l’omonimo trofeo, dedicato questa volta alle scuole elementari. Ad aprile, gli appuntamenti si spostano in pista dove andrà in scena il trofeo “Dante Merlo” dedicato alle scuole medie inferiori giovedì 21 aprile e alle elementari, sabato 14 maggio.

Complessivamente, le cinque manifestazioni faranno correre e fare atletica ad oltre 5.000 persone.