50 anni de "Il Padrino": il ritorno in versione restaurata

Il magistrale adattamento cinematografico di Francis Ford Coppola del romanzo di Mario Puzo racconta l'ascesa e la caduta della famiglia Corleone. In preparazione del 50° anniversario dell'uscita originale del primo film della trilogia - il 24 marzo 1972 - la Paramount e la American Zoetrope, la casa di produzione di Coppola, hanno intrapreso uno restauro di tutte e tre le pellicole durato tre anni, con tanto di supervisione dello stesso regista.

Sergio Leone rifiutò per girare "C'era una volta in America", Sam Peckinpah litigò con la produzione per la sua visione western del racconto, Bogdanovich, Kazan e perfino il veterano del gangster movie Arthur Penn si tirarono indietro. La scelta alla fine cadde su Coppola, che prima rifiutò e poi accettò l'incarico, ma a condizione di poter contare su Marlon Brando e Al Pacino, entrambi bocciati inizialmente dalla Paramount. Nonostante sforamenti di budget e aspri compromessi - furono tagliati 40 minuti di girato - si arrivò alla "prima", celebrata con grande fasto mediatico a New York, con tutta Hollywood schierata insieme al cast, ad eccezione di Brando che era a Parigi con Bernardo Bertolucci.



A partire dall'ultimo restauro, completato dallo storico del cinema e conservatore Robert Harris nel 2007, sono state impiegate più di 4000 ore per riparare le anomalie nei negativi, oltre 1000 ore per la correzione del colore e sono stati esaminati circa 300 cartoni di pellicola esaminati per trovare la migliore risoluzione possibile per ogni fotogramma della trilogia rimanendo fedele all'aspetto originale dei film.

Nella foto: Francis Ford Coppola con Marlon Brando sul set de Il Padrino “Sono molto orgoglioso de Il Padrino, che ha certamente definito la prima parte della mia vita creativa - ha dichiarato Francis Ford Coppola - In questo tributo per il 50° anniversario, è gratificante celebrare questa pietra miliare con la Paramount insieme ai meravigliosi fan che lo hanno amato per decenni; alle giovani generazioni che lo trovano ancora attuale e a coloro che lo scopriranno per la prima volta”.

Il film, tra i più amati della storia del cinema, sarà proiettato sul grande schermo del Teatro Fraschini mercoledì 2 marzo alle 21, in lingua originale con sottotitoli in Italiano.

I biglietti sono in vendita online (teatrofraschini.vivaticket.it) e presso la biglietteria fisica del Teatro Fraschini, aperta dal lunedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00 (e un’ora prima di ogni spettacolo). Intero 8,00 euro - Ridotto Under 30 4,00 euro