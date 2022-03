Donne: l’omaggio alla loro tenacia

S’intitola “Il volto della tenacia” l’iniziativa ideata dall’associazione di volontariato Con Tatto Donna, in sinergia con l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Vigevano, volta a diffondere la cultura della parità di genere. «Il nostro primo evento, quest’anno, è dedicato alla giornata internazionale dei diritti della donna, che ricorre l’8 marzo, per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo. Celebreremo la giornata inaugurando una mostra fotografica e di pittura nella Nuova Strada Sotterranea del Castello di Vigevano, dedicata a Bianca Garavelli - ha spiegato Elena Crosio di Con Tatto Donna -. La mostra fotografica “Il volto della tenacia” vedrà esposti i ritratti di nove donne vigevanesi che per il loro impegno e la loro azione si sono contraddistinte e di cui riteniamo sia importante conoscere ed apprezzare il valore».

La locandina della mostra che sarà inaugurata domani

Le fotografie sono state realizzate dalle socie di SFV, Società Fotografica Vigevanese: Barbara Monzani, Consuelo Sala, Simona Villa, Valeria Vidari e Paola Rizzi. I ritratti sono destinati ad aumentare negli anni: questa esposizione è infatti solo la prima tappa di un progetto più ampio che sfocerà in una collezione monografica dedicata alle donne che, attraverso la loro tenacia, hanno fatto la storia locale. Per questo motivo, all’ingresso della mostra, un libro raccoglierà eventuali candidature per le future mostre.

Accanto a questi ritratti, troveranno posto anche la maternità e le sue sfaccettature (gioia, scoperta, legame...) colte dall’obiettivo della fotografa indipendente Laura Marmonti, così come le donne le donne attorniate di fiori dipinte da Giovanna Sajia. La mostra resterà aperta da sabato 5 a martedì 8 marzo e da venerdì 11 a domenica 13 marzo (dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,10 alle 19,00) nella Nuova Strada Sotterranea del Castello.

Dove saranno anche esposti gli elaborati degli studenti delle scuole medie cittadine che hanno preso parte al concorso indetto dall’assessorato alle Pari Opportunità: «Si è chiesto di partecipare scrivendo poesie o brevi racconti, realizzando video o disegni sul tema della tenacia delle donne, sul loro coraggio, forza e perseveranza - ha spiegato l’assessore Nunzia Alessandrino - I ragazzi hanno risposto con grande entusiasmo e ora potremo ammirare i loro lavori, tra i quali anche alcuni video molto toccanti che saranno trasmessi in loop».