A passo di tango

Nell'ambito dell'ottava stagione delle Serate Musicali di Diapason Consortium-Bottega dei Suoni, dal titolo "Boeziani incalliti", con la partecipazione della violinista Tânia Camargo Guarnieri, accompagnata al pianoforte da Antonio Bologna, domenica 20 marzo presso l'Auditorium San Dionigi di Vigevano va in scena un concerto dedicato al tango: un viaggio attraverso i secoli e i compositori che hanno consegnato alla storia il genere musicale che, forse più di ogni altro, dalle sue origini, ai margini della società - nella Buenos Aires di fine Ottocento - poi divenuto "arte bandita e pericolosa", riesce a scuotere la società e le sue convezioni per divenire una danza che riesce a far muovere il mondo intero.



Dove: Auditorium San Dionigi - Piazza Martiri della Liberazione - Vigevano

Orari: primo spettacolo ore 17.30 - secondo spettacolo: ore 21.00



Ingresso gratuito con green pass e mascherina FPP2

Dato il numero limitato di posti si raccomanda la prenotazione