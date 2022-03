Al Fraschini il racconto intimo di una saga familiare

Storia delle famiglie Law e York: quattro generazioni di padri, madri e figli, nel testo epico di Andrew Bovell, autore australiano e sceneggiatore cinematografico. “When the Rain Stops Falling” - in scena al teatro Fraschini di Pavia dal 18 al 20 marzo - è un racconto intimo e distopico che disegna con un’affascinante struttura drammaturgica il graduale sovrapporsi delle temporalità e l’incrocio dei destini delle quattro generazioni protagoniste in ottanta anni.

Una saga familiare che ci porta, vertiginosamente dal 2039 al 1959 - slittando nel e con il tempo – alle soglie di un diluvio torrenziale che ha il sapore eccentrico e favoloso della pioggia di rane in Magnolia di P. T. Anderson.

Lisa Ferlazzo Natoli dirige il primo allestimento italiano del capolavoro della drammaturgia contemporanea, insignito nel 2019 di tre Premi Ubu alla miglior regia, testo straniero e costumi. Si assiste, seduti al proprio posto, ad un incredibile viaggio nel tempo. Di altri... o di noi?

Orari: venerdì 18 e sabato 19 marzo ore 20,30 - domenica 20 marzo ore 16,00

Biglietti: https://teatrofraschini.vivaticket.it/