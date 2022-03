A spasso fra le nuvole con Luca Colli

Domani sera, giovedì 31 marzo, al teatro Moderno di Vigevano ecco “Torno subito... a spasso fra le nuvole - Luca Colli racconta le Seven Summits”. Inizierà alle 21.

Un titolo leggermente diverso rispetto allo spettacolo di Novara per via del coinvolgimento del Rotary club Vigevano Mortara e dell’associazione Aldo Pollini: il ricavato dello spettacolo verrà devoluto in beneficenza, per le iniziative del sodalizio. L’entrata infatti è ad offerta libera.

«Bisogna considerare - aggiunge il regista dello spettacolo, Corrado Gambi, anche direttore artistico del Moderno - che Luca Colli Tibaldi non era un attore di mestiere. Lui fa l’alpinista ed è stato in grado di affermarsi con imprese ardite, ai limiti dell’impossibile, che costituiscono anche un bagaglio di ricordi e di esperienze in grado di affascinare chiunque. E per testimoniarle al pubblico ha imparato a recitare, a stare sul palco, con risultati ottimi. Non è poco, credetemi».

Colli Tibaldi sarà da solo in scena. «Gli intenti - aggiunge Raffaella Pollini, presidentessa dell’associazione che porta il nome del padre, apprezzato dirigente sportivo - sono di far conoscere al più ampio pubblico possibile la relazione con la montagna, lo sport, l’obiettivo della vetta da raggiungere, la fatica e l’entusiasmo per la conquista è insito nella nostra missione e corrisponde alla grande passione di mio padre. Avere ospite Luca Colli Tibaldi, un vigevanese che racconta a Vigevano le sue imprese impareggiabili sulle vette più alte del mondo, è per noi motivo di grande orgoglio. Ma è anche occasione per offrire a Vigevano, e non solo, l’opportunità di scoprire il personaggio, che non è un semplice alpinista, e farsi accompagnare in un viaggio “nella Montagna” con i suoi valori e le sue bellezze».