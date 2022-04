Il Circus-Theatre Elysium di Kiev in scena al Fraschini

Giovedì 7 aprile alle ore 20,30 al teatro Fraschini di Pavia andrà in scena “Alice in Wonderland”, tratto dal romanzo fantastico di Lewis Carrol del 1865, rielaborato nell’impianto estetico dal Circus-Theatre Elysium di Kiev. Un progetto artistico sofisticato ed elegante capace di raccontare l’onirico intrecciando molteplici discipline: la ginnastica acrobatica, la recitazione, la danza. I personaggi – Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire e la Regina Nera – appariranno davanti al pubblico nella loro interpretazione circense, sullo sfondo di straordinarie scene 3D.



Promotrice dell’evento è la Fondazione Banca del Monte di Lombardia che intende dare il proprio contributo esprimendo,

insieme alla città di Pavia, solidarietà e aiuto all’Ucraina e al suo popolo. Il ricavato dello spettacolo, realizzato in collaborazione con il Teatro Fraschini, verrà infatti integrato da risorse aggiuntive che Fondazione Banca del Monte di Lombardia stanzierà raddoppiando o più l’importo raccolto. I fondi complessivi saranno messi a disposizione degli enti che

sapranno garantire aiuti per i bambini ucraini ospitati sul territorio pavese.

Lo spettacolo è messo in scena dalla compagnia Circus-Theatre Elysium di Kiev che avrebbe dovuto terminare a metà marzo la tournée in Europa e in Italia. Grazie a una rete nazionale fra teatri italiani, la compagnia la sta ora prolungando portando in giro per l’Italia non soltanto lo spettacolo ma anche un messaggio di pace e solidarietà.

I biglietti sono acquistabili online o presso la biglietteria del Teatro Fraschini dal lunedì al sabato (esclusi i giorni festivi) dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Info allo 0382 371214.