Un incontro dedicato alla genitorialità

L’associazione di volontariato Con Tatto Donna propone un incontro sulla genitorialità rivolto ai genitori e bambini della scuola primaria. L’appuntamento (su Zoom) si terrà lunedì 11 aprile dalle 18,30 alle 19,30. A condurre l’incontro sarà la dott.ssa Annamaria Buono, psicologa e psicoterapeuta specializzata in terapia familiare sistemico-relazionale.

Si parlerà di come relazionarsi ai nostri figli, di modelli di riferimento acquisiti e di modalità per affrontare il disagio infantile. Per partecipare basta utilizzare i seguenti codici di accesso

ID riunione: 863 8645 3395

Passcode: 128363

cliccando su questo link