"Viaggio in soccorso": racconti e testimonianze dai confini con l’Ucraina

Domenica 10 aprile l’associazione di volontariato Con Tatto Donna organizza con inizio alle ore 16 presso l’Auditorium San Dionigi a Vigevano l’incontro pubblico "Viaggio in soccorso”: racconti, emozioni, immagini, considerazioni e riflessioni di donne che hanno affrontato il viaggio fino ai confini dell’Ucraina per portare viveri e generi di conforto alle popolazioni in difficoltà a causa della guerra.

Verranno presentate anche le testimonianze di famiglie vigevanesi che hanno accolto in casa propria donne ucraine sfuggite al conflitto con i loro bambini. Alcuni volontari di associazioni locali spiegheranno infine come contribuire alla raccolta dei materiali che vengono tuttora inviati nelle zone di guerra.

Interverranno tra le altre Lucia Russo, Antonella Trentin e Alessia Vercesi. Introdurrà l’incontro la giornalista Alessandra De Vizzi. L’ingresso è libero secondo la normativa di legge.