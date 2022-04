Donne, uniche e sempre sul pezzo

Dopo le cene con delitto “Killers with talent” e “La Principessa Sissi ed i misteri di Schönbrun” tornano i Grilli, anzi no, le Grille che, in collaborazione con Con Tatto Donna, presentano un testo graffiante per celebrare la Donna in modo ironico, divertente e intelligente.

Sabato 9 aprile alle 21 alla Cavallerizza del Castello di Vigevano con “Uniche e sempre sul pezzo”, testo di Chiara Case e Alessandra Vallarin, si descrive, in tutte le sue fasi, la vita della donna moderna con grande realismo e comicità. Sul palcoscenico 16 donne, dalla più piccola alla più saggia, raccontano non solo che cosa significhi essere donna oggi ma anche che cosa vuol dire essere amiche con la “A” maiuscola. Il tutto con la regia di Alessandra Vallarin e con la partecipazione di Dance Studio A.S.D., direzione artistica di Marcella Previde Massara.

La locandina dello spettacolo che sarà portato in scena dalla compagnia Il Grillo

Questo viaggio di risate su vizi e virtù, paradossi e nonsense, gioie, delizie e nevrosi del gentil sesso non vuole arrivare a farne una questione di genere, ma vuole valorizzare la pura comicità al femminile. La donna di oggi lavora e allo stesso tempo si prende cura di sé stessa e della famiglia, si innamora, ride, lotta, soffre, sempre guardando alla sua vita con grande ironia e con il sorriso.

“Donna è colei che in ogni situazione, anche la più imbarazzante, sa come venirne fuori, è sempre sul pezzo ed è capace di gestire la famiglia e il lavoro in modo equilibrato. Una maga?...” Può essere! Il testo trasmette un messaggio ben preciso: una visione positiva e ottimista sul mondo in rosa,

perché l’amicizia al femminile è possibile e può arrivare a livelli di solidarietà, condivisione e sostegno insuperabili.

Un’occasione per pensare e riflettere divertendosi. Sul palcoscenico: Alessia Battaglia, Donatella Casazza, Cinzia Catena, Maurizia Esposito, Marianna Fazzi, Roberta Giacometti, Benedetta Grassi, Maria Franca Mastrovito, Giorgia Monti, Linda Piccione, Daniela Piccolini, Silvia Regi, Lucia Russo, Angela Pirrone, Alessandra Vallarin, Marcella Vitale. Collaborano: Paolo Borsa, Luigi Colonna, Raffaele Parolisi, Michele Perelli, Renzo Vagnini.

Biglietto d’ingresso euro 10, ridotto euro 5 acquistabile alla Cavallerizza (ingresso da via Rocca Vecchia).