"Prendiamo un cucciolo?": una guida per scegliere l’animale consapevolmente

Si assiste ogni estate (per fortuna sempre meno) allo scenario ignobile dei cani abbandonati per poter partire “sereni” per le vacanze. Una guida a come poter scegliere in modo consapevole di prendere (o meno) un animale domestico si ha leggendo “Prendiamo un cucciolo?”. Le autrici, Chiara Giordano e Francesca Garrone, lo spiegheranno a chi si recherà domani, venerdì 8 aprile alle 18 a palazzo Merula. Seguirà il firmacopie al Bacaro di via del Popolo.

Sia Garrone sia Giordano sono veterinarie. Quest’ultima è “la dottoressa Giordy” nell’omonimo programma sul canale web TimVision. «L’idea - rivela Chiara Giordano - è nata proprio durante la trasmissione. Ho avuto la possibilità di rispondere alle domande di tante persone che si approcciavano per la prima volta a cani, gatti e addirittura furetti. Io davo consigli, loro ascoltavano. Ma tutti, da sempre, vista la mia professione erano propensi a raccontarmi le loro esperienze personali e a chiedermi qualche dritta».

Un libro scritto tra amiche, semplice da capire, con qualche aneddoto gustoso o strappalacrime. Leggerlo significa poter scegliere davvero in modo consapevole. «All’inizio - aggiunge Francesca Garrone - l’idea mi spaventava. Poi tutto è arrivato da sé. Si parte dalla scelta dell’animale e dai criteri, che tengono conto anche dell’appartamento, delle possibilità economiche, del tempo a disposizione. Siamo passate dalla gestione quotidiana dell’animale scelto e poi abbiamo concluso col triste momento in cui bisogna dire addio». Informazioni utili, ma spiegate in modo chiaro.