Vinicio Capossela: al Fraschini un concerto intimo e narrativo a soggetto amoroso e bestiale

Vinicio Capossela torna in scena con “Bestiario d’Amore”, concerto che prende le mosse dai brani contenuti nel disco omonimo presentato il 14 febbraio 2020 nella magnifica atmosfera della Union Chapel di Londra. Non è un vero e proprio album, ma una piccola opera composta di quattro brani di ambientazione trobadorica che conclude il viaggio nel medioevo fantastico di “Ballate per uomini e bestie” affrontando l’ultimo e il più grande dei misteri della natura umana: l’amore.

Per scavare all’interno di un tema tanto complesso, Capossela ha preso ispirazione dal componimento letterario di un erudito del milleduecento, Richart de Fornival, che crea il suo bestiario d’amore attraverso una originalissima e brillante combinazione tra le favolose descrizioni naturalistiche dei Bestiari medievali e la fenomenologia dei comportamenti amorosi. A partire da questa opera Capossela crea, attingendo dalla sua vasta discografia, un percorso narrativo e musicale più ampio che lo porterà ad esplorare le rivoluzioni che l’amore realizza in tutte le sue forme.

Al suo fianco - giovedì 21 aprile alle ore 21 al Teatro Fraschini di Pavia - saranno in scena tre musicisti straordinari: Alessandro Asso Stefana, Raffaele Tiseo e Vincenzo Vasi.

Prevendite biglietti già avviata presso il circuito Ticketone.