Tutto pronto per lo Star Wars Day

Non è stato difficile accorgesene: domenica 3 aprile, nonostante l’aria piuttosto fresca, alcuni individui vestiti come i personaggi celebri della saga di Guerre Stellari giravano per piazza Ducale. Due esempi: la principessa Leila e Darth Fener. Tante fotografie e soprattutto tanti sguardi da parte dei passanti. Era il servizio fotografico promozionale per l’evento del 7 maggio.

Vigevano infatti è stata scelta per lo Star Wars Day. Un evento «con e per i fans». Sarà una parata in costume per le vie del centro con intrattenimento, possibilità di scattare fotografie, tributo musicale, duelli con spade laser, opere in mattoncini Lego e proposte a tema dei negozi. Oltre alla piazza verranno coinvolti anche il Castello e le vie del centro storico. Sarà una festa per la città, inconsueta.

Un altro scatto, questa volta realizzato in piazza Ducale a Vigevano



Tecnicamente la “Giornata mondiale di Star Wars” sarebbe il 4 maggio, ma è stato deciso di spostarla al 7, una domenica, per attirare più gente possibile. Tutti gli eventi sono gratuiti e sarà gradita la partecipazione del pubblico in costume: quindi presentarsi con casco, spada laser e naturalmente “la forza”.

A realizzare la “magia” dello Star Wars Day con i loro straordinari costumi, fedelissime riproduzioni di quelli usati sui set dei nove (e più) film della saga lucasiana, sono i figuranti dei gruppi internazionali di costuming ufficialmente riconosciuti da LucasFilm: 501st Italica Garrison (rappresentanti dell’Impero e dei Sith), Rebel Legion Italian Base (rappresentanti della Ribellione e dei Jedi), Ori’Cetar Clan (rappresentanti dei Mandaloriani), Saber Guild Trento (duellanti con spada laser) insieme ai piccoli della Galactic Academy Varykino (sezione dedicata ai minori di 18 anni).

La locandina dell'evento

Il ritrovo sarà il 7 maggio alle 14,45 in Cavallerizza, da dove partirà la parata. Durante le pause del corteo si terranno brevi dimostrazioni di duelli con la spada laser. La parata sarà introdotta e accompagnata dai tamburini, dai trombettisti e dagli sbandieratori dell’associazione Onda Sforzesca. Al ritorno in Cavallerizza, previsto per le ore 16,30 circa, ci si potrà intrattenere per il prosieguo della festa con la musica dal vivo dei Penthouse Brothers, i quali dedicheranno ai fans un tributo rock sulle musiche della mitica colonna sonora di John Williams. Anche i negozi parteciperanno, grazie alla sinergia tra il Comune (che patrocina) e Diapason Consortium (che organizza).