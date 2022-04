Ferdinando Scianna: la mostra antologica "Viaggio, racconto, memoria" a Palazzo Reale

È stato il primo fotografo italiano a entrare nella più importante agenzia internazionale, la mitica Magnum Photos. La città di Milano celebra Ferdinando Scianna con una mostra antologica dal titolo "Viaggio, racconto, memoria" allestita al Piano Nobile di Palazzo Reale: oltre 200 scatti in bianco e nero stampati in diversi formati. L'esposizione – curata da Paola Bergna, Denis Curti e Alberto Bianda, art director della mostra, promossa e prodotta da Comune di Milano|Cultura, Palazzo Reale e Civita Mostre e Musei – presenta due sezioni inedite: una dedicata a Leonardo Sciascia. L’altra, “Bibliografia”, con una selezione dei suoi libri: dal primo, “Feste Religiose in Sicilia”, divenuto raro e prezioso nel tempo, fino alle pubblicazioni più recenti.

Orari Lunedì chiuso, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica: 10.00 – 19.30 giovedì: 10.00 – 22.30. La biglietteria chiude un’ora prima Biglietti comprensivi di audioguida Open € 16,00, Intero € 14,00, ridotto semplice € 12,00: per gruppi di almeno 15 persone, visitatori fino ai 26 anni, visitatori oltre i 65 anni, insegnanti, disabili, militari, forze dell’ordine non in servizio, tesserati FAI e Touring Club, possessori dei biglietti aderenti all’iniziativa “Lunedì Musei” (Museo Poldi Pezzoli e Museo Teatrale alla Scala) e titolari di apposite convenzioni ridotto convenzionato € 10,00: tesserati Abbonamento Musei Lombardia, Soci Orticola con tessera valida per l’anno in corso ridotto speciale € 6,00: per scolaresche di ogni ordine e grado, gruppi organizzati direttamente da FAI e Touring Club, giornalisti non accreditati, dipendenti del Comune di Milano e volontari del Servizio Civile operanti presso il Comune di Milano biglietto famiglia € 16,00: a persona per uno o due adulti, 6 € per i bambini dai 6 ai 14 anni, bambini fino a 5 anni gratuito Gratuito per minori di 6 anni, un accompagnatore per gruppo, due insegnanti accompagnatori per classe, un accompagnatore per disabile che ne presenti necessità, giornalisti accreditati dall’Ufficio Stampa del Comune o della mostra, guide turistiche abilitate, tesserati ICOM, dipendenti della Soprintendenza ai Beni Paesaggistici e Architettonici di Milano Modalità di accesso La prenotazione è obbligatoria per gruppi e scuole e consigliata per i singoli al costo di: 2,00 € a persona, 1,00 € a studente e per i biglietti ridotti famiglia

LEONARDO SCIASCIA

Leonardo Sciascia. Racalmuto, 1964© Ferdinando Scianna

Ferdinando Scianna e Leonardo Sciascia erano amici e lo sono stati per oltre vent'anni. «Per Scianna – spiegano i promotori della mostra – Sciascia è stato un "padre", un mentore, un maestro. Si conobbero per caso dopo che Sciascia, accompagnato da un amico comune, visitò la prima mostra fotografica di Scianna, allestita al circolo della cultura di Bagheria, quando Ferdinando aveva 20 anni. Lo scrittore “affermato e famoso“ rimase colpito dagli scatti in bianco e nero del giovane fotografo. Ferdinando non c’era ma Sciascia lasciò per lui un generoso messaggio di stima. Per questo Scianna decise di

La fotografia era la possibilità del racconto di una vicenda umana. Questo il mio maestro mi fece capire, e mi introdusse ad una certa maniera di vedere le cose, di leggere, di pensare, di situarsi nei confronti del mondo

andarlo a trovare nella sua casa a Racalmuto: fu un colpo di fulmine, "a vent’anni avevo trovato la persona chiave nella mia vita". Da questo incontro nacque la loro prima collaborazione: "Feste religiose in Sicilia" (1965) con foto di Scianna e testi dello scrittore. Con questo volume, che fu un caso politico e letterario in Italia, Ferdinando vinse il Premio Nadar nel 1966. Sciascia e Scianna lavorarono insieme a diverse altre pubblicazioni come “Les Siciliens” (1977), “La villa dei mostri” (1977), “Ore di Spagna” (1988)».

Enna,1963© Ferdinando Scianna

SCRITTURA E FOTOGRAFIA

"Scrittura e fotografia non si escludono. Io nasco fotografo e mi sento fotografo, però ho fatto il giornalista per venticinque anni, scrivendo anche. Mi ricordo che Sciascia, mettendomi in guardia, mi disse ‘stai attento che te ne può venire una schizofrenia’. Ma io questa cosa l’ho sempre esorcizzata considerandomi un fotografo che scrive”.

Il libro è da sempre la sua forma prediletta di comunicazione. Da una parte la presenza di testi di grandi scrittori all’interno dei suoi libri fotografici, dall’altra la pubblicazione di riflessioni sulla fotografia e sui fotografi (come “Etica e fotogiornalismo”,

Le fotografie mostrano, non dimostrano

“Obiettivo ambiguo” e “Il viaggio di Veronica”). «Col passare del tempo, la necessità di affiancare alle immagini i propri testi si è fatta sempre più urgente. “Quelli di Bagheria” (2002) segna un passo ulteriore nella ricerca di un rapporto di reciproca integrazione anche grafica fra parola e immagine, raggiunta grazie alla collaborazione con l’art director Alberto Bianda».

Makkalè, 1984© Ferdinando Scianna

Del suo lavoro Ferdinando Scianna scrive: “come fotografo mi considero un reporter. Come reporter il mio riferimento fondamentale è quello del mio maestro per eccellenza, Henri Cartier-Bresson, per il quale il fotografo deve ambire ad essere un testimone invisibile, che mai interviene per modificare il mondo e gli istanti che della realtà legge e interpreta. Ho sempre fatto una distinzione netta tra le immagini trovate e quelle costruite. Ho sempre considerato di appartenere al versante dei fotografi che le immagini le trovano, quelle che raccontano e ti raccontano, come in uno specchio. Persino le fotografie di moda le ho sempre trovate nell’azzardo degli incontri con il mondo".

Parigi, 1989© Ferdinando Scianna

Kami, 1986© Ferdinando Scianna