Festa del latte: due giorni tra formaggio e natura

Si potranno acquistare latte fresco e yogurt, assistere alla produzione del formaggio e partecipare alle brevi passeggiate che si snodano in campagna.

A Morimondo grazie alla Pro Loco ritorna la Festa del latte, per la dodicesima volta. Fa parte del nutrito calendario degli eventi di primavera che, come scenario principale, vedono come sempre la bellissima corte cistercense. La Festa del latte sarà il 24 e 25 aprile. I mercatini agro alimentari e di hobbismo apriranno già alle 10 del mattino di domenica.

Poi il nome della manifestazione verrà onorato grazie al pranzo (da mezzogiorno) con panini e soprattutto gorgonzola e risotti, alla pilota (come si fa tra Mantova e Verona) e tradizionale in collaborazione con Anffas. La camminata alla cascina Fiorentina, 2,5 chilometri, permetterà di vedere un casaro all’opera mentre produce il primosale.

Il programma di lunedì 25 prevede ancora i mercatini e il pranzo. La passeggiata, stavolta, vedrà un percorso tra i fontanili del parco del Ticino con l’associazione culturale Pane e Mate che organizza il laboratorio sulla produzione del formaggio, ma dedicato ai bambini.

Tutto, s’intende, in caso di bel tempo.