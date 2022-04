L(eg)omello: il trionfo dei mattoncini per grandi e piccoli

“Esposizione di creazioni in mattoncini Lego”. Torna L(eg)omello, per la terza volta, dopo aver stregato grandi e piccoli nelle edizioni precedenti. Dal nome si capisce tutto. I celeberrimi giocattoli danesi da montare e Lomello, uno dei borghi più belli del territorio.

L’evento si terrà sabato 23 aprile dalle 15 alle 19 e dalle 20,30 alle 22,30, e domenica 24 dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 18 presso l’ex oratorio di San Rocco in piazza Repubblica, l’epicentro di quasi tutti gli eventi culturali in paese. «Un’area di oltre 200 metri quadrati - illustra Gabriele Prinelli, dell’associazione Amici del Castello Crivelli - sarà dedicata al mondo Lego: City, Medioevo, Star Wars e Technic. Da ammirare ci saranno le creazioni di appassionati (adulti e adolescenti) provenienti dal milanese. In particolare si potranno apprezzare le creazioni che riproducono le spettacolari battaglie di Star Wars e le architetture delle basi spaziali della popolare serie cinematografica; una grande città, con costruzioni, treni e luoghi di aggregazione, caratterizzerà invece una vasta porzione dell’esposizione, mentre uno spettacolare castello medievale ci ricorderà la vocazione storica e turistica di Lomello. Sorprendenti creazioni in Lego Technic completeranno

la mostra».

L’ingresso a L(eg)omello è gratuito. Obbligatorio sarà l’uso della mascherina protettiva. Domenica 24 sarà oltretutto possibile partecipare alle visite guidate al borgo antico di Lomello. Il costo della visita guidata è di 5 euro (escluso l’ingresso di 3 euro al complesso monumentale di Santa Maria Maggiore).

La prenotazione è gradita scrivendo a prolocolomello@yahoo.it o inviando un messaggio tramite Facebook Messenger (LomelloProLocoLomello). Il punto di partenza sarà il loggiato del castello Crivelli. Organizzano la Pro Loco e l’associazione Amici del Castello Crivelli, col patrocinio del Comune.