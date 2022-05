L’India raccontata da Claudio Tirelli

Da appassionato e competente fotografo, Claudio Tirelli ha documentato antiche civiltà, paesaggi mozzafiato, monumenti storici, villaggi che sembrano usciti da un libro di fiabe, luoghi-simbolo di regni straordinari che si sono intersecati nel corso dei millenni...

Il suo soggetto preferito, però, sono (da sempre) le persone. Ha ritratto donne, uomini, vecchi e bambini di etnie diffuse, rare o quasi estinte, che incarnano usanze, abitudini, modi di vita, credenze religiose completamente diversi. Volti che richiamano l’Antico Testamento accanto a monaci jainisti, asceti induisti, mistici musulmani, sciamani, musicanti e pastori erranti. Visi adornati con veli, turbanti, monili e tatuaggi, che parlano, e più ancora parlano i loro occhi, spesso e volentieri di una bellezza sconvolgente.

La locandina della mostra fotografica



“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”, diceva Marcel Proust. Viaggiare in India costringe prima di tutto a modificare i propri, di occhi, per guardare un mondo fatto di tanti mondi. Claudio Tirelli lo ha fatto, e dopo una serie infinita di mostre, libri, conferenze in giro per l’Italia e per il mondo torna a proporre ad Abbiategrasso, dove vive, una rassegna fotografica straordinaria, nella quale punta a cogliere e a trasmettere l’anima – o meglio le anime, perché l’India è un vero caleidoscopio – di questo infinito Paese. Ed è pronto a completare le immagini con i suoi racconti, tratti appunto da una lunga esperienza “sul campo” accumulata in oltre quarant’anni.



“L’India negli occhi”, che si avvale del patrocinio del Comune di Abbiategrasso, rimane al Castello Visconteo fino al 2 giugno. Potrà essere visitata, con ingresso gratuito, nei giorni feriali dalle 15.30 alle 19, il sabato e i festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.