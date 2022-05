Viaggio nel tempo con Geronimo Stilton

Dopo il successo alla Fabbrica del Vapore di Milano, che ha visto la partecipazione di oltre 30.000 visitatori con sold out in ogni week end, "Geronimo Stilton Live Experience - Viaggio nel Tempo" la Grande Mostra è approdata al Castello di Novara : inaugurata sabato scorso, proseguirà fino al 17 luglio 2022.

La mostra ha iniziato così il suo viaggio per l’Italia e Novara è la prima tappa del tour nazionale che arriverà poi a Padova a dicembre di quest’anno. “Geronimo Stilton Live Experience - Viaggio nel Tempo" ha ricevuto il patrocinio del Comune di Novara e della Provincia di Novara oltre che il supporto di Fondazione Castello di Novara e ATL Novara | Agenzia Turistica Locale della Provincia Novara.

Un’avventura immersiva di intrattenimento, divertente ed educativa, dove i partecipanti sono coinvolti in un avvincente viaggio nella Storia con la missione speciale di salvare Geronimo Stilton. Una mostra unica nel suo genere che vede anche il coinvolgimento di guide speciali: Ranger del tempo, che accompagneranno i visitatori nel percorso espositivo attraverso entusiasmanti giochi interattivi.

L’esperienza della mostra è pensata per essere immersiva, interattiva ed empatica: i visitatori possono così vivere un avvincente viaggio nel tempo, con prove da superare ed enigmi da risolvere per imparare divertendosi. Grazie a un allestimento scenografico ricco di sorprese, a giochi interattivi e alla guida dei Ranger del Tempo, divertimento, emozionalità e apprendimento sono una cosa sola.

Si può esplorare il mondo perduto dei dinosauri, quello misterioso degli antichi Egizi, e quello avventuroso dell’Isola del Tesoro per arrivare alla fine del viaggio e tornare finalmente al presente, più ricchi, emozionati ed entusiasti che mai.

Il percorso espositivo si avvale di diverse tecnologie:

Il Mapping: nella sala dedicata al Cretaceo, immagini e video vengono proiettati sulla superficie di uno o più oggetti trasformandoli in display. In abbinamento a suoni e musiche, il mapping regala una narrazione audio-visuale coinvolgente e immersiva;

Il Digital Signage: in ogni sala, un dispositivo di visualizzazione digitale permette di controllare contenuti su ledwall, touchscreen o mirror display;

La Realtà Aumentata: nella sala dedicata all’antico Egitto, i tablet danno vita a una sovrapposizione nel mondo reale di elementi digitali, virtuali e interattivi, per un’esperienza emozionante e unica.



Marco Pizzoni, CEO di Way Experience dichiara: “Dopo aver fatto emozionare più di 30.000 persone alla Fabbrica del Vapore di Milano, la Geronimo Stilton Live Experience è stata richiesta da molte altre sedi e città italiane: un format fresco e innovativo, in grado di coinvolgere le famiglie e far divertire adulti e piccini, con protagonista Geronimo Stilton, pioniere dell’edutainment. Siamo felici di essere ora in una location così prestigiosa come il Castello di Novara, prima tappa di un lungo tour.”

Alessandro Canelli, Sindaco di Novara, afferma: “A Novara arriva una mostra dedicata ad un personaggio molto amato soprattutto dai più piccoli. L’esposizione che ha per protagonista Geronimo Stilton non è dedicata solo ai bambini ma anche alle loro famiglie. Un’esperienza interattiva divertente ma anche educativa, un viaggio pieno di avventure tra mondi diversi per conoscere la storia e arrivare a salvare Geronimo. L’esposizione si inserisce in un fitto calendario di eventi ed iniziative dedicate alla famiglia che si svolgeranno in città nel mese di maggio”.