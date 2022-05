In Castello torna il Palio dei Fanciulli

Il Cencio che sarà consegnato ai vincitori è stato realizzato prendendo spunto dal disegno di Denis Nosotti, vincitore del concorso “Dipingi il Cencio” che ha interessato negli scorsi mesi scuole ed oratori cittadini. Gli eventi del fine settimana avranno inizio nel pomeriggio di sabato 7 maggio con l’apertura del Borgo, che permetterà ai visitatori di vedere ricreate le antiche corporazioni cittadine, e con l’avvio delle visite guidate del Castello ed al Mulino di Mora Bassa. A partire dalle 15.45 sarà disponibile all’interno del Castello un trenino che permetterà ai visitatori di vedere il centro storico, di visitare il Quattrocentesco Mulino e di ritornare in Castello a completare la visita dei luoghi dove quotidianamente vivevano gli Sforza. I visitatori potranno effettuare delle visite guidate al Castello su prenotazione, a cura di Vigevano Promotions (info@vigevanopromotions.it – cell. 351.8782734) ed al Mulino di Mora Bassa a cura dell’associazione La Città Ideale (info@lacittaideal.org – cell. 393.675801).

Questa sera (sabato), al calare del sole, ci si potrà rifocillare alla Taverna Rinascimentale nel cortile del Castello a cura delle Contrade Cittadine. Mentre a partire dalle ore 20 si potrà accedere, nella seconda scuderia del Castello a “Un matrimonio assai complicato. Cena rinascimentale con delitto”: oltre a degustare i cibi e scoprire i sapori rinascimentali, gli ospiti potranno cimentarsi nella ricerca di un colpevole di un delitto. La cena a cui è possibile partecipare non sarà infatti una semplice cena in stile, con piatti di origine Rinascimentale, ma permetterà di conoscere i personaggi della nostra storia. Si assisterà ad un gioco in cui i commensali saranno i primi protagonisti. Durante la cena si svolgeranno diverse scene che si concluderanno con un delitto e starà proprio ai commensali aiutare il Podestà a scoprirne il movente e il colpevole. L’evento, su prenotazione, è svolto in collaborazione con la scuola CSF Vigevano con la supervisione dello chef Davide Aguzzi. La partecipazione è consentita solo previa prenotazione sul sito dell’associazione www.paliodivigevano.it.

Il menu prevede: pastello, crostone cum lardo melassa et noci, torta de cipolle e scalogni, uova implite salsa peverada come “mensa prima”, quindi lo raviolo de gallina con lo suo brodo (mensa secunda); orzotto cum carne de porco et funghi (mensa terza); tocchetti di vitello in pignatta cum verdure dell’orto stufate (mensa quarta); pera al rosso del duca speziato cum biscotti del Castello (mensa quinta). Prezzo 35 euro.