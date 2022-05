"Bach Forever": concerto a San Dionigi

Continuano le Serate Musicali intitolate "Boeziani incalliti", con le quali si intende rendere omaggio alla figura di Severino Boezio (Roma, 475 – Pavia, 525), in virtù del ruolo che rivestì nella sintesi del sapere nel processo di passaggio dalla civiltà antica a quella medievale.



Il quarto appuntamento, dal titolo "Bach Forever" vedrà il pianista Marco Giarratana interpretare celebri pagine di J.S. Bach.



IL PROGRAMMA

- Bach-Busoni, Preludio al corale “Ecco, viene il Redentore”

- Bach, Concerto italiano BWV 971 (Allegro-Andante-Presto)

- Bach-Petri, “Le pecore potranno pascolare senza paura” dalla Cantata BWV 208

- Bach, Aria e dieci variazioni nello stile italiano

- Bach-Siloti, Preludio in mi minore BWV 555

- Bach, Fantasia cromatica e fuga BWV 903



Appuntamento è per domenica 15 maggio all'Auditorium San Dionigi in Piazza Martiri della Liberazione 12 a Vigevano.

Primo spettacolo: ore 17.30

Secondo spettacolo: ore 21.00



Ingresso gratuito con mascherina FPP2

Dato il numero limitato di posti si raccomanda la prenotazione su www.diapason.it



Concerti offerti dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano nell'ambito del Progetto Mentoring