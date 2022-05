“Un amico per sempre”: il trofeo di basket in memoria di Aldo Pollini

"Un amico per sempre”: il primo Trofeo di basket Aldo Pollini è l’evento sportivo dedicato al basket integrato in memoria di Aldo Pollini in programma domenica 22 maggio presso il Palasport di Vigevano. Il trofeo è promosso dai Club Lions della zona (Vigevano Host, Vigevano Colonne, Sforzesco, Ticinum, Lomellina I Castelli, Cassolnovo Le Robinie e Leo Club Vigevano) e dalla società Cat Special Team con il patrocinio del Comune di Vigevano.

Una giornata dedicata allo sport, al divertimento e al coinvolgimento dei ragazzi del Cat Special Team: quattro squadre formate da atleti di Cat Special Team, Lions e Titans, questi ultimi coinvolti nell’organizzazione dell’evento, si sfideranno in due partite al mattino dalle 10.30 alle 12.30 e due al pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30 intervallate da iniziative di intrattenimento. Ospiti d’eccezione i Da Move, il gruppo di basket acrobatico e freestyle conosciuto in tutta Europa che si esibirà alle 14.15 e alle 17.00.

«Dopo due anni di sospensione delle partite per la squadra di basket, la società vuole ripartire con un torneo dedicato al nostro caro Aldo, ideatore ed amico dello Special Team – spiega Silvana Spartà, dirigente responsabile dello Special Team - La sua assenza, la sua guida, il suo sostegno mancano ad ognuno di noi. Con la collaborazione dell’Associazione creata dalla figlia Raffaella e dei suoi famigliari, con la partecipazione dei Club Lions, vogliamo realizzare un torneo di basket integrato. L’obiettivo della giornata è di giocare un torneo di basket all’insegna del divertimento e dell’integrazione fra atleti. Abbiamo sempre sostenuto con il nostro Aldo che attraverso lo sport si abbattono tutte le barriere, si crea inclusione, si creano opportunità, si crea magia ed amore. La diversità, la non perfezione dà un valore aggiunto alla vita e alla società, arricchendo i nostri cuori. Valori portati avanti dalla società CAT e da tutti i collaboratori e fondatori come il nostro Aldo».

La giornata di domenica 22 sarà anche occasione per le famiglie, gli appassionati di basket e tutti gli sportivi per vivere un momento di festa dello sport. Avrà uno spazio speciale anche l’intrattenimento musicale con il karaoke. Al centro di tutto, i ragazzi dello Special Team.

«Quando il dott. Roberto Bellazzi mi chiese tempo fa di intervenire ad una riunione di zona – spiega Paola Rossi Raccagni Presidente della Zona B – per proporre ai Lions Clubs cittadini il service “Un Amico per sempre”, primo trofeo di basket integrato alla memoria di Aldo Pollini, non ho avuto alcun dubbio che i Presidenti accettassero. Tutti infatti hanno convenuto che non poteva esserci modo migliore per ricordare Aldo quale coinvolgere i suoi Ragazzi in un torneo che vedesse uniti sia la sua passione per lo sport unito alla disabilità sia il suo essere Lion».