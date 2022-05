Sabato torna la Notte Bianca a Gambolò: cibo, divertimento e cultura

C’è voglia di festa anche a Gambolò, dove sabato verrà organizzata la Notte Bianca. L’appuntamento prevede una serie di iniziative che andranno ad animare le vie del centro storico cittadino. Qui saranno posizionate le bancarelle di espositori e hobbisti. I vari appuntamenti inizieranno dal tardo pomeriggio, dalle ore 18 fino a mezzanotte e oltre.

I locali della città predisporranno gli spazi all’esterno, con la possibilità di degustare anche street food. Non mancheranno le specialità siciliane, fino ai più tradizionali panini con salumi locali o salamelle. In piazza Cavour si alterneranno diversi eventi: si esibiranno giocolieri e trampolieri, e poi gli allievi delle scuole di danza. Nel corso della serata verrà anche organizzato uno spettacolo di fuoco.



Per i più piccoli, saranno presenti degli animatori che proporranno giochi e simulazioni. Verranno inoltre posizionati i gonfiabili e diverse attrazioni da fiera, come il tiro a segno. Tra i protagonisti della serata ci sarà anche la musica dal vivo: è infatti prevista l’esibizione di sette band in diversi punti della città.

Altre attrazioni saranno posizionate nella zona del Castello Litta, dove si potranno trovare anche alcuni punti ristoro con cibo da strada. Spazio anche alla cultura: il Museo Archeologico Lomellino ha programmato un’apertura straordinaria con una visita guidata alle ore 21 (costo 6 euro, verrà offerto un aperitivo preistorico): sarà «un viaggio alla scoperta delle antiche culture del territorio, dalla Preistoria ai Celti all’Epoca Romana».