Partita del cuore: il ricavato al popolo ucraino

È in calendario per il pomeriggio di venerdì 27 maggio, alle ore 17 allo stadio comunale di Gambolò, la seconda edizione della “Partita del cuore”. L’iniziativa è organizzata dall’istituto comprensivo “G. e G. Robecchi” di Gambolò e dall’Acd Gambolò e avrà uno scopo benefico: il ricavato sarà infatti devoluto per le popolazioni dell’Ucraina.

Parteciperanno la nazionale insegnanti, la rappresentativa giovanile Gambolò calcio, i rappresentanti dei genitori (chi fosse disponibile a partecipare, può inviare una mail al seguente indirizzo: partitadelcuore@icrobecchi.it). Il costo del biglietto di ingresso è di 5 euro (gratuito per gli alunni della scuola); è possibile acquistare i biglietti in prevendita presso la scuola, e presso la biglietteria dello stadio il giorno della partita.