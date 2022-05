Vigevano capitale del rockabilly

Il nome Stray Cats vi dice qualcosa? Se siete appassionati di musica rockabilly, certamente sì. Erano forse il più grande dei gruppi di revival: musicisti anni ‘80 che suonavano la musica di trent’anni prima. Atmosfere selvagge, ribelli, diventate poi una moda internazionale. Alla batteria c’era Slim Jim Phantom. E Slim Jim (James McDonnell) venerdì 27 e sabato 28 maggio sarà a Vigevano.

Slim Jim (James McDonnell)

Sullo sfondo, la fiera “Vigevano in Vinile” che ritorna dopo la fortunata prima edizione dello scorso settembre. Questa volta le giornate nella Cavallerizza del Castello non saranno due, ma tre, e all’esposizione di dischi, cd, gadget, supporti fisici si affianca la consueta possibilità di mangiare e bere e la novità dei concerti dal vivo. L’ospite più atteso, Slim Jim Phantom, si esibirà venerdì 27 maggio dalle 20 a mezzanotte. Resterà a Vigevano anche sabato: chiunque abbia a casa cimeli che riguardano lui o gli Stray Cats (vinili, magliette, vecchi biglietti di concerti) può farseli autografare.

Non sarà l’unica star: lo Slim Jim Phantom Trio comprende anche Jennie Vee. Era la bassista delle Hole, il gruppo di Courtney Love, e degli Eagles of Death Metal. I fans giuravano che Courtney fosse la miglior rappresentanza del punk femminile degli anni ‘90. I detrattori la classificano “semplicemente” come la moglie di Kurt Cobain, defunta icona dei Nirvana. Infine, il chitarrista Brando degli storici Boppin’ Kids, gruppo catanese.

Jenny Vee

Slim Jim (che arriva direttamente da Los Angeles, apposta per Vigevano), Jennie Vee e Brando saranno la punta di diamante di un festival che punta sulla musica giusta. Un concerto attesissimo a prezzi popolari, 12 euro, per mille posti. La prevendita è già iniziata. Sarà l’unico

evento a pagamento della rassegna: sabato 28 dalle 14 alle 21,30 e domenica 29 maggio dalle 10

alle 18,30 gli spazi della Cavallerizza saranno ad ingresso libero aperti a tutti.

«Il cortile della Cavallerizza - specificano gli organizzatori dell’associazione 3345 e il Comune di Vigevano, rappresentato dal sindaco Andrea Ceffa e dall’assessore Daniele Semplici - ospiterà anche un luogo per i “buskers”, gli artisti di strada. Uno per tutti: The Blues Against Youth». Si tratta di un “one man band”. Da solo canta, suona la chitarra e un tamburello. Verrà accompagnato da un armonicista.

“Vigevano Vinile... & Roll Live! 2022” rappresenta il nuovo format allargato, che cresce con una serie di eventi e presentazioni live, con la mostra ed esposizione di vinili e cd, gadget, memorabilia, editoria indipendente, audio-showcase, con spazi di ascolto e “meet&greet” con gli artisti. L’intento è quello di soddisfare ogni palato: dal raffinato collezionista, al curioso appassionato, ai dj e producers. Aspettatevi tonnellate di lp, cd, libri, oggettistica, rarità e memorabilia. Si invitano i partecipanti a portare i propri dischi per scambiarli con gli espositori.