Street Food, due giorni di golosità a Dorno

Venerdì e sabato Dorno sarà la capitale lomellina del cibo da strada. Dalla piadina romagnola cotta su terracotta, agli arrosticini abruzzesi, passando per le specialità romane con porchetta di ariccia, per quelle siciliane con arancini, pane e panella, panzerotti e cannoli, fino a quelle sarde con formaggio di pecora, maiale alla piastra e seadas. Non mancheranno la frittura di pesce, la carne argentina e le specialità “made in Usa” come hamburger, hot dog e patatine fritte. Il tutto accompagnato da dolciumi e birre artigianali. Piazza Bonacossa ospiterà infatti i food truck dello Street Food Festival, iniziativa organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale. Si parte venerdì, con l’apertura degli stand gastronomici alle 17 fino all’una; per la serata, è in programma un concerto live della cover band Silver Lake. Sabato apertura degli stand sia a pranzo (dalle 12 alle 15) sia a cena (dalle 17 all’una) con possibilità di asporto. Musica con Dj set, a cura della consulta giovanile di Dorno.