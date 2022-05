Vigevano capitale internazionale degli scacchi

Per tre giorni, Vigevano sarà la capitale mondiale degli scacchi. Da venerdì 3 giugno a domenica 5 la città ospiterà giocatori Under-18 provenienti da tutto il mondo, che si sfideranno nella cornice del Castello Sforzesco. Anche piazza Ducale sarà protagonista: qui, infatti, verrà posizionata una scacchiera gigante con maxi schermi e figuranti in costumi d’epoca.

Venerdì sera, dalle ore 20 in piazza, si partirà con un appuntamento sui generis: uno show di Chess boxing, lo scacchi-pugilato, sport ideato nel 2003 dall’artista olandese Iepe Rubingh, in cui si alternano round di scacchi con altri con indosso i guantoni. Sarà presente il campione europeo e verrà disputato anche un match femminile.

Uno dei momenti di maggior richiamo sarà l’evento di sabato sera, alle ore 21, quando si svolgerà la partita di scacchi con personaggi viventi in piazza Ducale, sul modello di quella che viene fatto nella piazza di Marostica (Vicenza). Non mancheranno i figuranti in costume d’epoca, insieme ad artisti e saltimbanchi, che rievocheranno le vicende di Cecilia Gallerani, amante di Ludovico Sforza.

I partecipanti al torneo si sfideranno nella stanza del Duca, dove saranno allestite 120 postazioni. Le iscrizioni dovranno essere formalizzate in loco dalle ore 14 del 3 giugno, mentre le pre-iscrizioni sono già aperte sul sito vesus.org (occorre essere tesserati).

Da sinistra: Salvatore Poleo (Rotary), Massimo Tenaccioli (Lions), l’assessore Daniele Semplici, Gianluca Melino (ass. scacchistica) (Foto di Jose Lattari)



«Non è mai stato organizzato – spiega Gianluca Melino, presidente dell’Associazione dilettantistica scacchistica vigevanese – un evento internazionale gratuito. Abbiamo contatto le varie federazioni e i riscontri sono ottimi. Quella degli scacchi non è più una passione per nerd. Oggi sono diventati più “pop”, vengono usati anche per operazioni di marketing».

A Vigevano sono attesi un centinaio di giovani fuoriclasse, con talenti anche dall’Italia, comprese le isole e le Regioni del centro e del sud. Arriveranno campioni internazionali, ed è stato ingaggiato Rey Enigma, campione spagnolo che indossa una tuta da supereroe a scacchi, che lo copre dalla testa ai piedi, con solo due fessure per gli occhi.



Enigma è una star anche sui social: il suo canale You Tube sfiora i 400mila iscritti e il suo blog è seguitissimo. A Vigevano sarà protagonista domenica pomeriggio di una sfida, dalle ore 14 alle 19, gareggiando con scacchisti e con semplici appassionati. Ogni partita sarà ripresa e trasmessa in diretta sui maxi schermi in piazza. Enigma sfiderà poi il vincitore del torneo di scacchi.

L’idea di organizzare un torneo giovanile internazionale a Vigevano è stata dell’assessore alle politiche giovanili Daniele Semplici. Mesi fa aveva predisposto un progetto, che ha poi ottenuto un finanziamento regionale di 14mila euro al bando “Lombardia attrattiva”. Ad affiancare il Comune nell’ideazione dell’evento è poi stata l’Associazione dilettantistica scacchistica vigevanese, che aveva partecipato alla manifestazione di interesse del Comune. «Siamo partiti più di un anno fa – racconta l’assessore Semplici – Ci è sembrata una proposta nuova, e l’obiettivo era organizzare un’iniziativa attrattiva per la città. Al bando regionale ci siamo classificati settimi, vogliamo partecipare anche l’anno prossimo, cercando di ottenere ancora più fondi. Per l’evento sono stati messi a disposizione circa 30mila euro da Comune e Regione e altri 8mila da sponsorizzazioni raccolte insieme a Lions Club Vigevano Ticinum e Rotary Mede Vigevano. Vorrei sottolineare un aspetto: se siamo riusciti ad arrivare fin qui, è perché abbiamo fatto massa critica».

Per iscriversi, è possibile completare il form su Vesus o inviare una mail all’indirizzo: info@vigevanoscacchi.com.