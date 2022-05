Il grande ritorno della Festa dell'arte

Un grande ritorno, dopo lo stop forzato della pandemia, nel segno della tradizione. La 26esima edizione della Festa dell’arte, organizzata dal comune di Gravellona Lomellina, sarà protagonista in questo fine settimana con una serie di appuntamenti imperdibili. Il cuore della manifestazione sarà la piazza, dove quest’anno saranno collocate anche le giostre. Ma non mancheranno gli appuntamenti al parco dei Tre Laghi, location principale dell’appuntamento dell’11 giugno con la “Notte delle anime”.

Per la locandina della manifestazione è stato scelto un quadro di Glauco Cambon, “Velo azzurro” (1907, oggi conservato al Museo Revoltella di Trieste); la riproduzione si può ammirare nella piazza principale del borgo d’arte lomellino.



Sabato e domenica non mancheranno anche alcune novità. Una delle più attese è senz’altro la proiezione del video con le immagini dell’incendio che lo scorso 3 marzo distrusse le prime costruzioni di “Monforte della palude”, il villaggio medioevale che si stava realizzando sul terzo lago del parco. La proiezione del video sarà un momento partecipativo, in quanto verrà chiesto alla popolazione se continuare, o meno, nel progetto.

Nell'immagine qui sotto, un frame del video dell'incendio

GLI APPUNTAMENTI

I festeggiamenti verranno inaugurati ufficialmente sabato pomeriggio, dalle ore 16. Mobili e oggetti antichi saranno in esposizione nella chiesa di San Lino. Nel cortile del Municipio si potranno trovare bancarelle con vini piemontesi, diverse prelibatezze e opere di pittori gravellonesi. Nella piazza e nelle vie intorno si potrà passeggiare tra le bancarelle del mercatino. Ristorante e bar della piazza apriranno intorno alle 19,30. Tra gli appuntamenti di sabato sera, si segnalano la “passeggiata fra le lucciole” (ritrovo in piazza alle 21,30, l’evento verrà riproposto alla stessa ora anche domenica), e il concerto de “I Vinaccia” alle 21,35 in piazza.



Gli appuntamenti della Festa dell’arte continueranno domenica per tutto il giorno. Diverse anche le iniziative al Parco dei Tre Laghi: i bambini potranno fare passeggiate a cavallo e, dalle ore 10, verranno organizzate anche visite guidate (durata un’ora e mezza circa) per imparare a riconoscere alberi, erbe e fiori. Dalle ore 10 alle 14, nel giardino dei Conti Barbavara, verranno organizzate delle dimostrazioni di tiro con l’arco, con una competizione del campionato italiano.

Alle 16, in piazza, è prevista l’esibizione della Banda di Magenta, mentre nel cortile del Municipio si potrà gustare un aperitivo musicale. Sempre alle 16, è in calendario un concerto nella corte del palazzo Barbavara. Sempre domenica pomeriggio, dalle ore 17 alle 19, è in programma una originalissima sfilata di abiti, a cura dell’associazione Ri_Creando, sul sagrato della chiesa del paese. Interessante anche l’appuntamento delle alle ore 17, nel giardino dei Conti Barbavara, dal titolo “Elisabetta e i gioielli di casa reale. Viaggio nel tempo tra tesori e segreti”, organizzato in collaborazione con la biblioteca. Protagonista sarà Annamaria Ruggeri, grande appassionata e profonda conoscitrice dei segreti di Buckingham Palace, che sarà introdotta da Costanza Viti. Un’occasione per approfondire e scoprire i retroscena della casa reale inglese nell’anno dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino di Elisabetta II. Le cucine di bar e ristoranti saranno aperte sia a pranzo che a cena. Alle 21,35 in piazza si chiude in musica con il concerto dei “Washing machine”.