MusiCasale: venerdì all’Odeon e in streaming

Dal vivo, al teatro Odeon di via Berruti 2, e anche in streaming su YouTube. La tradizionale rassegna musicale e artistica di fine anno degli studenti del Casale di Vigevano, in programma per venerdì alle ore 20,45, è giunta alla sua ottava edizione e torna finalmente in presenza dopo l’emergenza Covid.

Sul palco i presentatori saranno Carlotta Signorelli (5B Afm), Lorenzo Magni e Ivan Caputo (5B Tur). A loro spetterà il compito di guidare gli spettatori attraverso canzoni, balli, esecuzioni strumentali, scene teatrali tutti proposti dai concorrenti, che sono studenti dell’istituto superiore vigevanese. «Siamo felici di avviarci alla conclusione delle lezioni con un appuntamento che è ormai una tradizione della nostra scuola – è il commento della dirigente scolastico Elda Frojo – Nel 2020 e nel 2021 non è mancato, ed è stato realizzato online, ma è chiaro che poter tornare ad ascoltare e vedere le esibizioni degli studenti dal vivo è un’emozione particolare, oltre che il segno di un progressivo ritorno alla “normalità”. Seppure una normalità diversa da quella a cui eravamo abituati prima della pandemia».

Lo spettacolo – strutturato come un vero e proprio talent show – vedrà i partecipanti impegnati nella categoria “Vincitore assoluto 2022” e “Premio simpatia”. «L’idea che vogliamo trasmettere – fa sapere la professoressa Laura Bazzan, “anima” dell’iniziativa – è di una scuola che non valorizzi solo le conoscenze e le competenze didattiche, ma che dia importanza alla crescita personale degli alunni, ai loro talenti e ai loro progetti. Il vincitore sarà decretato da una giuria di qualità composta da esperti, da un’ex docente dell’Istituto, la professoressa Patrizia Cottino, e dal rappresentante degli alunni Francesco Napoli, mentre il “premio simpatia” sarà attribuito dal pubblico».

Lo spettacolo si terrà all'interno del teatro Odeon di via Berruti 2, a Vigevano

Per votare occorre utilizzare l’applicazione Slido e seguire le istruzioni dei presentatori (il codice dell’evento sarà comunicato all’inizio della serata). A rendere possibile la realizzazione di “MusiCasale” sono state le professoresse Bazzan, Maria Grazia Gioiosano, Gloria Antona e Giulia Palmisano. Hanno collaborato inoltre Federico Gambini, responsabile dello streaming, Donato Nigro, Amira Alizo, Ezgi Akdogan, Matilda Demirxhiu e Alice Motta. La locandina dello spettacolo è stata ideata dalla 4A indirizzo Moda.