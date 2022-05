Food truck per tre giorni in piazza Repubblica

Dopo il successo dell’evento organizzato lo scorso fine settimana a Dorno, lo street food sarà protagonista anche nei prossimi giorni a Garlasco. Qui, per tre giorni, sarà infatti presente la “carovana” dei food truck che proporranno tipicità italiane, e non solo, da consumare a passeggio o comodamente seduti ai tavoli.

L’evento è organizzato in piazza Repubblica: oggi (venerdì) cucine aperte dalle 18 a mezzanotte, sabato dalle 11 a mezzanotte e domenica dalle 11 alle 22. Per tre giorni si potranno trovare «le migliori proposte di cucine su ruota con ghiotte specialità, menù gourmet e cucina espressa – spiegano gli organizzatori – Tante le leccornie che si potranno assaggiare, tante le birre che si potranno degustare. Ecco solo alcuni esempi: hamburger per tutti i gusti e panini gourmet, gnocco fritto, pesce fritto per i palati più raffinati, arrosticini abruzzesi, panzerotti, dolci tentazioni, la pinsa romana». Saranno presenti anche alcune proposte di cibo etnico e un “cheers truck” con dieci spine di birra. Verranno inoltre organizzati eventi per i più piccoli, con un’area a loro dedicata e la possibilità di usufruire di seggioloni, fasciatoio e scalda-biberon.