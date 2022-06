Festa sarda: a Cilavegna porceddu e malloreddus

È in programma per questo fine settimana la Festa sarda organizzata al parco Togliatti di Cilavegna dalla Polisportiva di Albonese. Si parte questa sera (venerdì), con apertura delle cucine alle 19,30 (secondo turno 21,15). Si replicherà anche sabato a cena, mentre domenica doppio appuntamento, sia a pranzo sia a cena. In menu ci saranno tutte le più celebri specialità sarde: dai malloreddus (i gnocchetti sardi) agli spaghetti alla bottarga, fino al porceddu, cioé il maialino allo spiedo. Non mancheranno, calamari fritti, pecorino sardo, patatine, seadas, serviti con cannonau e vermentino.