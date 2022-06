Al Castello Visconteo il Cinema sotto le stelle

Anche quest’anno, nel cortile del Castello Visconteo di Pavia, vi aspetta un’estate di Cinema sotto le stelle: da venerdì 17 giugno a domenica 7 agosto alle 21.30, e da martedì 23 agosto a mercoledì 7 settembre alle 21.00.

Decine di film (anche in lingua originale!), tra nuove uscite e grandi ritorni, passando dagli Oscar alla Berlinale, dal Festival di Cannes alla Mostra del Cinema di Venezia, fino a una selezione di pellicole dedicate a tutta la famiglia.

Ma non finisce qui: oltre agli appuntamenti sul grande schermo, saranno disponibili anche cinque titoli in streaming sulla piattaforma MyMovies!

I biglietti sono acquistabili esclusivamente tramite la biglietteria online

BIGLIETTI

Intero: 5 €

Soci AGIS / Over 65 / Cinema in graziella*: 4 €

Under 18 / Studenti universitari: 3 €

*CINEMA IN GRAZIELLA: con il Cinema sotto le stelle 2022 viene lanciata l’iniziativa a favore della mobilità sostenibile. Chi parteciperà alla proiezione spostandosi in bicicletta avrà diritto alla tariffa ridotta (4€). E c’è di più: all’interno del cortile del Castello saranno allestite due panche E-LOUNGE, innovative e funzionali, con colonnine di ricarica per bici e monopattini elettrici a disposizione del pubblico.

