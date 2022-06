Passione e sentimenti in musica con La Palatine

È in programma per domenica 19 giugno alle ore 17 il secondo appuntamento di Musica a San Dionigi, la rassegna musicale di Fondazione Piacenza e Vigevano e diretta dal Centro di Musica Antica Ghislieri e dal direttore artistico M° Giulio Prandi.

Protagonista di questo secondo incontro, che si terrà in Auditorium San Dionigi a Vigevano, sarà l’ensemble barocco Le Palatine, dedito alla musica francese e italiana del XVII secolo.

Attualmente La Palatine sta svolgendo una ricerca sulle cantate di Rossi, Scarlatti, Monteverdi e altri autori italiani e su questi temi, nei giorni in cui si terrà il concerto a Vigevano, prenderà parte a una residenza formativa presso il Festival Monteverdi di Cremona.

Per domenica sera, La Palatine affronterà un repertorio incentrato sul tema delle passioni e dei sentimenti e promette un concerto pieno di vita, audacia e poesia.

Il terzo e ultimo appuntamento del primo ciclo di Musiche in San Dionigi, lo anticipiamo, è fissato per il 3 luglio con un concerto serale (ore 21) presso la Chiesa di San Pietro Martire. Ad andare in scena sarà la prima esecuzione della tournée europea del progetto musicale dell’Ambronay EEEMERGING+ Academy, guidata dalla violoncellista Ophélie Gaillard.

Ingresso gratuito - Prenotazione consigliata inviando una mail biglietteria@ghislieri.it – Info: 0382 37 86 266.