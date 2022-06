A Tromello party hawaiano con cocktail e dj-set

Il centro di Tromello si veste coi colori sgargianti delle atmosfere tropicali. Un inedito e curioso Hawaian Party, la “festa hawaiana”, animerà il paese nella serata di sabato 18 giugno, ben oltre la mezzanotte. Lo scenario è quello di piazza Vittorio Veneto, il cuore dell’abitato, l’organizzazione è a cura della Pro Loco in sinergia col Comune.

Si comincia alle 18: mentre in sottofondo scorrerà la musica grazie al dj-set “L. db. Funk” di Lele Bozzani, un “cocktaivan drink truck” servirà drink di ogni tipo. Si tratta, in sostanza, di un camioncino. Li chiamano “food truck”, ma in questo caso anziché cucinare, versa. Oltre ai cocktail classici, il menù vede ampia scelta di sapori “esotici” come mojito in cinque tipi diversi, o caipirinha. Completano il quadro bancarelle di artigianato e gastronomia e gonfiabili per far divertire i più piccini.

«Collane a fiori - è l’appello di Michele Contini, presidente della Pro Loco di Tromello - e camicie hawaiane sono graditissime». «L’intento - aggiunge il vicesindaco Giuseppe Caruana - è quello di ricreare un ambiente che assomigli ad uno di quei chiringuitos che trovi in quelle bellissime spiagge hawaiane. Forse abbiamo puntato molto in alto, ma noi stiamo facendo del nostro meglio sicuri che anche i bar, le pizzerie e i ristoranti in zona ci daranno una mano. Deve essere una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza, dove adulti e bambini possano trascorrere qualche ora insieme tra bancarelle, giochi e della buona musica».