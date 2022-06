Albano, Verduci e I Fatti Così ospiti di Vigevano Cabaret

Già a vederli in faccia, nella locandina, fanno ridere. Uno (Vincenzo Albano in tv quest’anno su Zelig) con quell’espressione lì. L’altro, Giorgio Verduci, con in mano un’improbabile mazza da baseball. Sono due degli ospiti scelti come protagonisti della prima data (di tre) della rassegna Vigevano Cabaret. Oltre a loro ecco I Fatti Così: si definiscono «come mamma li ha fatti: musici sì, ma musici matti”.

Vigevano Cabaret è un appuntamento fisso ormai da anni in città con alcuni punti cardine. Il primo è che non si paga il biglietto. Stasera, giovedì 16 giugno dalle 21 nel palco montato nel cortile del Castello di Vigevano, l’ingresso è libero.

Un appuntamento inserito nel ricco programma della rassegna Vigevano Estate. La seconda “caratteristica” è quella di voler portare a Vigevano i comici di grido della scena mainstream, quella di Zelig, di Colorado Cafè o di altri prestigiosi locali di cabaret.

Gli altri appuntamenti, con ospiti ancora a sorpresa, saranno mercoledì 6 e mercoledì 20 luglio. Per informazioni, e per riservare il posto contattate il 340.3875056.