Si terrà sabato alle ore 11, in Cavallerizza a Vigevano, il talk show "Dallo spazio all'uomo: nuove prospettive di futuro" con relatori Ersilia Vaudo Scarpetta – ESA Specialist Advisor on Strategic Evolution and Chief diversity Officer – e Francesco Morace – presidente di Future Concept Lab e ideatore del Festival della Crescita. A moderare l'incontro, organizzato all'interno del programma del 37esimo congresso del Distretto 2050 del Rotary, ci sarà Andrea Cabrini, direttore di Class Cnbc.

Ingresso libero fino a esaurimento posti