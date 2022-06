La Dolcissima va in mongolfiera

È ovvio che si va lì per mangiare la Dolcissima in tutte le salse, o non sarebbe una delle sagre più gettonate non solo della Lomellina, ma di un territorio molto più ampio. Ma l’ultimo weekend della cipolla rossa di Breme si tinge anche di arte e di suggestioni.

Domenica 19 giugno, ultimo giorno in cui il ristorante nell’area feste è aperto al pubblico, una mongolfiera sorvolerà il paese e le risaie dalle 18 alle 20, partendo dal campo sportivo di Breme. Grazie al Gal - Risorsa Lomellina, all’Ecomuseo e alla Polisportiva Bremese (che insieme al Comune allestisce anche questa quarantesima sagra) la mongolfiera è gratuita. I posti vanno esaurendosi: bisognerà provare a informarsi sul posto.

«Inoltre -illustra il sindaco di Breme, Cesarina Guazzora - la sala polifunzionale in via Po nei tre giorni finali della sagra, venerdì sabato e domenica, ospiterà sia gli scatti dei membri dell’Associazione Fotografica Frascarolo sia, solo domenica 19, i quadri dei pittori de La Pipa, collettivo storico di Pavia». Naturalmente saranno intrattenimenti tra una forchettata e l’altra.

Il menù con prodotti principalmente a base di cipolla rossa di Breme, presidio Slow Food, è disponibile sul sito della sagra, organizzatissimo come tutto l’allestimento.

«Non sarà possibile prenotare - spiega il sindaco Guazzora - ma, semplicemente, si arriva e si attende il proprio turno. Dopo due anni in cui per forza di cose tutto era ridotto ai minimi termini, questa quarantesima edizione della nostra sagra torna alla grande. Sabato scorso la fiumana di gente era impressionante: non potete sapere quanto è stata grande la gioia».