Una domenica “Tra cascine e mondine”

Si terrà questa domenica, 19 giugno, la camminata a passo libero, aperta a tutti, “Tra cascine e mondine”. L’appuntamento è organizzato dal gruppo podistico Avis di Gravellona Lomellina, con ritrovo alle 7 all’oratorio della frazione Barbavara (via Lombroso 1).

La partenza si terrà dalle 8 alle 9, e i partecipanti potranno scegliere tra percorsi di 7 - 12 - 17 chilometri, su strade prevalentemente sterrate. Il contributo di partecipazione è di 5 euro con dono di una bottiglia di Bonarda, o di 3 euro senza dono. Ristoro finale con riso offerto dall’azienda agricola Cascina Alberona e preparato in loco dal ristorante osteria Barbavara. Info e prenotazioni: gpavisgravellonalom@gmail.com.

I partecipanti sono tenuti a rispettare l’orario di partenza, in quanto garantisce la fruizione di tutti i servizi e le coperture previste.

Si raccomanda inoltre, dato il carattere dell’evento, di attenersi al rispetto delle Norme del Codice della Strada poiché le strade e gli attraversamenti, anche se presidiati, non saranno chiusi al traffico veicolare.

È gradito il rispetto delle norme di buon comportamento.

Si invitano i podisti ad adeguare il passo alle proprie condizioni fisiche, a quelle meteorologiche e alla natura del percorso.

I minori devono essere accompagnati.

Non sono previsti servizi di spogliatoio, docce, deposito borse e i parcheggi sono incustoditi.

In attuazione delle norme vigenti sulla prevenzione della diffusione del virus Covid 19, non sarà richiesto il Green Pass, ma è consigliato avere sempre con sé la mascherina da indossare in caso di necessità.

L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, in tale ottica l‘organizzazione si riserva di modificarne le modalità, se necessario a garantire la sicurezza dei partecipanti.

Non sono previsti rimborsi in caso di mancata partecipazione.

La manifestazione sarà allietata da figuranti in costume a cura di Associazione Ricreando di Gravellona Lomellina e Museo di Arte e Tradizione Contadina di Olevano Lomellina.