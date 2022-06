Un “festival olistico” con laboratori di yoga, danzaterapia e pilates

Tutto sembra essere all’insegna del benessere, in un nuovo evento che si inserisce nel calendario del giugno lomellino. La prima edizione del Festival d’estate è in programma domenica 19 giugno al ristorante Nakupenda di Castello d’Agogna, presso i laghetti in via per Olevano, a cura dell’associazione culturale Spazio InfinitaMente.

Si partirà alle 9,45 con il taglio del nastro, seguito alle 10,30 dalla pratica dello yoga nelle stagioni con Paola Castoldi. Poi una lunga serie di iniziative: alle 11,30 la danzaterapia con Pamela Seghetto, alle 14 “Swap party”, scambio di abiti e oggetti con l’Antina di Vigevano, alle 15 laboratorio per bambini “Tracce&impronte” e merenda con Laura Morandi, alle 16 “Bagno di suono” con Ilaria Berzovini, alle 17 pilates con Mara Ferro e, in contemporanea, laboratorio gratuito di musica diffusa con Veronica Arlenghi.

E ancora: alle 18 vinyasa yoga con Monica Sisaro e alle 19 apericena con musica strumentale a cura di Fausto Rossetti. Il festival si chiuderà alle 21 con lo spettacolo di fuoco della compagnia Yantra Fire&Arts. Durante tutta la giornata spazio anche a oltre trenta espositori tra prodotti biologici, di artigianato, musica, arte e trattamenti con operatori olistici.

Consigliata la prenotazione ai numeri 333.8573789 o 340.1771043. «Si tratta – conclude il sindaco William Grivel – di un festival unico nel suo genere nella zona, che saprà attirare un pubblico numeroso».