“Allegria - Pinocchio”: secondo appuntamento con TrexTre Summer

Secondo appuntamento con la rassegna di teatro per ragazzi TrexTre Summer. Domenica 26 giugno - con inizio alle ore 20.45 - nel cortile del Castello di Vigevano andrà in scena “Allegria - Pinocchio”, con Roberto Carlos Gerbolés e Massimo Zatta, testo e regia di Silvia Priori.

Una favola universale che travalica i confini del tempo e dello spazio che Teatro Blu mette in scena utilizzando le tecniche legate alla comicità del teatro d’attore ed al virtuosismo del mimo clown. Lo spettatore assisterà ad un dipanarsi di immagini suggestive e di momenti esilaranti in cui il riso si mescola alla poesia.

E' mezzogiorno, suona la campana e la scuola, nell'eco di urla e risa, rimane improvvisamente spazio vuoto. Il deserto e il disordine sono i testimoni di una mattina come tante ce ne sono. Due bidelli, un poco stralunati, nel tentativo di fare pulizia e ripristinare un po' d'ordine, si lasciano a poco a poco avvolgere dalle trame del gioco. Si travestono e si trasformano, si dimenticano e si ritrovano e raccontano. Raccontano la storia di un burattino, Pinocchio.



Prezzo biglietto euro 3,00 per posti a sedere numerati + diritto di prevendita. Ingresso gratuito per under 2 anni da richiedere a: preno3x3@promoterpv.it.

L’organizzatore della rassegna teatrale e dei concerti estivi a Vigevano e Pavia, ricorda ai possessori dei voucher intestati alla Promoter di Silvio Petitto, ricevuti per annullamento spettacoli presso il Teatro Cagnoni causa Covid e prorogati a giugno/dicembre 2023, che è possibile fare il cambio in ogni spettacolo organizzato dalla stessa società tramite la biglietteria Vivaticket. Attualmente è possibile farlo per: Coez (2 settembre), Malika Ayane (4 settembre) e Subsonica (8 settembre) presso il Castello di Pavia; Shade (6 settembre) e Davide Van De Sfroos (9 settembre) presso il Castello di Vigevano. I nuovi biglietti non sono nominativi.

Per lo spettacolo di Katia Follesa e Angelo Pisani a Vigevano il 3 settembre in Castello è possibile chiedere la sostituzione del voucher con nuovo biglietto d’entrata. Non essendo possibile in questo caso utilizzare la biglietteria Vivaticket, per il cambio è necessario inviare una mail a info@promoterpv.it