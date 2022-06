“Pet in Fiera”: l’esposizione dedicata agli animali domestici

Per chi ama gli animali domestici, ed in particolare per chi ci convive, è in arrivo “PET in Fiera”, la prima manifestazione fieristica della provincia di Pavia che coinvolge il mondo degli animali da compagnia. Grazie alla lunga esperienza fieristica di Dea Servizi, il Palazzo Esposizioni di Pavia prenderà nuova vita con un settore in forte crescita. La manifestazione è patrocinata

dall’assessorato alla Tutela e benessere Animale del Comune di Pavia.

Sabato 25 e domenica 26 giugno i visitatori saranno accolti da oltre 90 espositori tra aziende di accessori, di alimentazione naturale e sana, di servizi per la toilettatura, centri cinofili, veterinari, sportivi, allevatori, esperti di igiene, associazione benefiche, stilisti e influencer del settore.

La manifestazione sarà centrata sul benessere psico-fisico dei nostri amici a quattro zampe: le realtà presenti sono tutte aziende e associazioni di piccole dimensione che lavorano sul territorio quotidianamente per la cura degli animali. Ma non solo, realtà nazionali di grande rilevo come Medici Senza Frontiere e l’ambulanza veterinaria Emergency Pets Italia hanno

confermato la loro presenza.

Il valore aggiunto importante di PET in Fiera, sarà quindi la presenza delle tante associazioni presenti anche a livello nazionale e internazionale che consentiranno di sensibilizzare i presenti attraverso la mostra fotografica e di pittura felina, le adozioni, il recupero e la gestione dei disabili. PET in Fiera non è solo esposizione, questa prima edizione mette al centro gli animali

con momenti di incontro, informazione, esibizioni, laboratori, conferenze, concorsi di bellezza canini.

Gli eventi si svolgeranno sia all’interno del Palazzo Esposizioni tra gli stand e presso l’area conferenze e il grande ring, sia all’esterno dove ci sarà la piscina per il battesimo dell’acqua, il ring e il ranch per il giro pony.

Ecco le principali attrazioni:

Biancospino con Pet Theraphy, educazione pratica del cane in città, esercizi vari

SICS Scuola Italiana Cani Salvataggio con l’emozionante battesimo dell’acqua

Black dogs con consigli di educazione cinofila

Spoting Dog Lovera con esibizioni di obedience, tricks, agility e k9cross

Bullosetti con sfilata moda canina



Orari di ingresso: dalle 10.00 alle 19.30 (10 euro intero – 5 euro ridotto).