Le note del Romanticismo

Indietro nel tempo con musica di alta classe. Si viaggia in un periodo affascinante della storia delle sette note, in cui la razionalità dell’Illuminismo e il fuoco del primo Romanticismo (Empfinsamkeit e Sturm und Drang) alimentano un discorso musicale in piena mutazione.

Domenica 3 luglio, con protagonista l’Ambronay EEEMERGING+ Academy, si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna “Musica a San Dionigi”, la rassegna musicale sostenuta dalla Fondazione Piacenza e Vigevano in collaborazione con il Centro di Musica Antica Ghislieri.

Il concerto non avrà luogo nell’Auditorium San Dionigi, come è stato per i precedenti eventi in programma, ma nella bellissima chiesa di San Pietro Martire alle ore 21. L’Ambronay EEEMERGING+ Academy, in residenza in questi giorni a Pavia presso il Centro di Musica Antica Ghislieri, annovera la violoncellista di fama internazionale Ophélie Gailard e il rising ensemble Butter Quartet, un complesso di archi olandese. Insieme presenteranno in questo concerto, il primo di una lunga tournée europea, musiche di Mozart, Haydn e Boccherini.

Luigi Grechi, vicepresidente della fondazione di Piacenza e Vigevano

«Nell’anno in cui festeggiamo i 30 anni dall’istituzione della nostra Fondazione - è il commento di Luigi Grechi, vicepresidente di Fondazione - è per noi particolarmente significativo promuovere questa rassegna musicale che così bene coniuga il passato e il futuro. Gli eventi in cartellone valorizzano un repertorio musicale antico rendendolo vivo, attuale ed eloquente, grazie al lavoro di ricerca condotto da artisti giovani ma di respiro nazionale e internazionale. Voglio rivolgere un ringraziamento particolare, non solo agli organizzatori per questa bella programmazione, ma anche al parroco don Emilio Pastormerlo, che mette a disposizione la chiesa di San Pietro Martire per il concerto del 3 luglio».

L’ingresso è gratuito: ulteriori informazioni al numero 0382.3786266.