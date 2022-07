Lo “Smartuorc” di Alessandra Faiella

Si scrive e si legge “Smartuorc”, all’italiana, e tutti ormai sanno di cosa si tratta. Lavorare da casa, e in inglese sarebbe “smart work”. Dal sottotitolo dello spettacolo si capisce invece che sarà divertente, brillante. “La vita ai tempi del pane fatto in casa”. Così l’attrice Alessandra Faiella arriva ad Abbiategrasso questa sera, venerdì 1° luglio, alle 21 nell’ambito della rassegna Re-State in città. Il palco è quello dell’ex convento dell’Annunciata.

«La raffinata e dissacrante ironia di Alessandra Faiella in uno spettacolo che affronta con intelligenza e comicità la quotidianità della vita nell’era Covid. Prima di tutto lo smartworking, la nuova modalità di lavorare che da temporanea rischia di diventare

a tempo indeterminato».

Insieme ad Alessandra Faiella, sul palco ci sarà anche Rossella Bellantuono nel ruolo de “la voce di Alexa”.

Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 euro. Per info 349 7085598.