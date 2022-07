Satira e comicità: per due sere si ride col Giargiana e Max Pisu

Il nome del Giargiana vi dice niente? E si tratta solo di uno dei tanti ospiti dell’inizio di luglio vigevanese. Un altro nome, ad esempio, è quello di Max Pisu. Per i quarantenni, “Tarcisio” del programma televisivo Guida al Campionato.

Da una parte (lo dicono gli organizzatori stessi, quindi astenersi perditempo) «una satira sconsigliata a un pubblico di 16 anni, con contenuti espliciti e talvolta volgari» - ma proprio per questo divertentissimi - e dall’altra una comicità più per famiglie, ma non per questo di minore qualità.

Si ride a Vigevano nei prossimi giorni, sul palco allestito nel cortile del castello di Vigevano per gli eventi della rassegna Vigevano Estate organizzata dal Comune. Si entra dall’arco gotico. Sabato 2 luglio alle 21 tocca alla “Comedy special - Stand up comedy e satira”. Si tratta del secondo appuntamento di tre della rassegna di satira organizzata dall’associazione culturale Greenwood. Presenta il comico vigevanese Mario Raz insieme a un suo concittadino, il bravo e istrionico attore Nicola Silva. «Gli ospiti - illustra lui - saranno Valerio Airò Rochelmeyer. È il Giargiana nei video de Il Milanese Imbruttito e da diversi anni collabora con Il Terzo Segreto di Satira, con cui ha preso parte anche al film del 2018 “Si muore tutti democristiani”. Poi Carmine Del Grosso, Francesco Mileto ed Elianto».

Del Grosso, «napoletano, tuttora incensurato» ha vinto diversi premi nazionali della comicità e ha fatto parte del cast “StandUp Comedy” in onda su Sky. «Mileto - prosegue Raz - propone una comicità dissacrante e senza tabù: un artista della parola senza paura e custode unico della satira. Infine Elianto, poliedrico, musicista, cantautore, comico e autore di brani comici e satirici, speaker, copywriter e blogger, ha lasciato il segno anche nel programma “Stati generali” di Serena Dandini».

Mercoledì 6 luglio tocca anche alla seconda data (su tre) della rassegna Vigevano Cabaret. Formula collaudata: invitare i volti conosciuti di programmi come Zelig o Colorado. Mercoledì 6 luglio sempre alle 21 ecco Riky Bokor, Alex De Santis e Max Pisu. Quest’ultimo, comico, showman, attore di lunghissimo corso, è l’ospite di punta.

Bokor, carriera trentennale, è monologhista, battutista, grande improvvisatore e presentatore. Coinvolge il pubblico improvvisando battute botta e risposta: lui ha ha sempre la battuta pronta. Infine Alex De Santis, il cui stile comico permette di viaggiare nel tempo passando attraverso la musica, la poesia, i linguaggi del mono e i dialetti italiani. Uno stile che è un mix di musica, monologhi e personaggi surreali.

Anche in questo caso, l'ingresso è gratuito